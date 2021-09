Van Gaal en Koeman op één veld

„Ik ken hem nog als een klein jongetje. In de tijd dat Ronald en ik in Barcelona samenwerkten, was hij nog een heel jong ventje. Nu tref ik hem als keeper. Hij heeft al een redelijke carrière achter de rug. Misschien speelt hij”, grapte Van Gaal.

Koeman reageerde nonchalant op het weerzien met Van Gaal. „Vroeger zijn we redelijk omgegaan met Louis van Gaal en zijn vrouw. Dat is wel lang geleden, dus daar kan ik me niet zoveel meer van herinneren. Ik heb het er met mijn vader over gehad dat hij training kwam geven. Hij vond het ook leuk. Het moet alleen maar een extra boost geven voor de ploeg”, aldus de doelman, die er de humor niet zo van inzag dat Louis van Gaal en Ronald Koeman op één trainingsveld herenigd werden ondanks de fricties uit het verleden tussen de bondscoach en zijn vader. „Er wordt altijd zo benadrukt dat ze een hekel aan elkaar hebben. Er zijn wat dingen gebeurd volgens mij. Maar daar weet ik niet zoveel van.”