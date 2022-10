Schade bij Egurrola lijkt mee te vallen

Egurrola viel tijdens de Champions League-wedstrijd tussen de vrouwen van Juventus en haar Olympique Lyon afgelopen week vlak voor rust geblesseerd uit. In een botsing met haar eigen keeper klapte de knie van Egurrola dubbel. De middenvelder moest met een brancard van het veld worden gedragen, wat het ergste deed vermoeden. Haar knie was op dat moment al dik ingepakt. Ook uit de gebaren van haar teamgenoten en tegenstanders viel op te maken dat het ernstig was.

Zaterdagavond laat Egurrola via haar eigen social media-kanalen weten dat het meevalt. „De schrik was groot en het zag er ernstig uit, maar zo ernstig is het gelukkig niet”, schrijft de speelster van Lyon. „Ik zal even rust moeten houden, maar ben in orde. Iedereen bedankt voor de lieve berichtjes.”

Damaris Egurrola wordt van het veld gedragen. Ⓒ ANP/HH

Het duel eindigde in 1-1. Bij Juventus speelde Lineth Beeresteyen, bij Lyon stond ook nog Daniëlle van de Donk in de basis.