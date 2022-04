Ophef rond gestopt bokstalent Alicia Holzken

„Met pijn in mijn hart meld ik dat Alicia is gestopt met boksen” aldus Holzken senior. „Ze is het zat dat mensen die deze prachtige sport namens de Nederlandse Boksbond zogezegd vertegenwoordigen gewoon grote leugenaars zijn.”

Volgens vader Paul, die verder praat over het ’slopen van talenten’ door de Boksbond, ontving Alicia tot het WK van afgelopen december 1500 euro per maand van de Boksbond, maar kreeg ze al na twee maanden te horen dat er geen geld meer was. En zo waren er meer beloftes wat betreft omkadering die volgens hem niet werden gehonoreerd.

’Uit de lucht gegrepen’

Het bestuur van de Nederlandse Boksbond stelt in een reactie: „Wij zijn van mening dat weerwoord richting goedwillenden noodzakelijk is, omdat het bericht volledig uit de lucht gegrepen is. De inkomsten van de Nederlandse Boksbond zijn helaas beperkt en maken extra – lees: financiële – ondersteuning van individuele boksers maar zeer beperkt mogelijk. Toch is er in het betreffende geval een keurige regeling getroffen, die liep tot het WK in december. Dat het toernooi als gevolg van de coronapandemie uitgesteld werd, kan de Boksbond moeilijk aangerekend worden.”

De Boksbond had liever gezien dat beide partijen eerst met elkaar in gesprek waren gegaan. „Nu is er sprake van lasterlijke praat, in het bijzonder jegens de directeur (René Braad, red.) . Enig begrip hebben wij echter wel voor de persoonlijke omstandigheden die tot deze ‘noodkreet’ hebben geleid, maar er zijn grenzen. Die zijn nu helaas ver overschreden.”

Braad is gevraagd voor verdere tekst en uitleg, maar wil het graag laten bij het officiële statement van de Boksbond.

Alicia Holzken is verre familie van meervoudig wereldkampioen kickboksen Nieky Holzken. The Queen, zoals ze ook wel wordt genoemd, veroverde onder meer goud op het NK in de klasse tot 51 kilogram. Als prof won ze al haar zeven partijen en veroverde ze twee wereldtitels, die van de GBU en WIBF.