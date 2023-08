VIDEO Malaga-fans onthalen uit woede willekeurige reizigers op luchthaven als nieuwe spelers

De clubleiding had namelijk besloten om voor het nieuwe seizoen geen nieuwe spelers te halen en dat is bij de fans in het verkeerde keelgat geschoten. Uit boosheid waren ze dan ook naar de luchthaven gegaan.

De luchthaven? Ja, om willekeurige reizigers te onthalen als nieuwe spelers. De reizigers stonden perplex, maar gingen maar al te graag op de foto met ’het spelersshirt’ als nieuwe aankoop.

Video: bekijk hieronder de ludieke actie: