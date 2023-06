Verstappen pakt pole in Oostenrijk; Pérez sneuvelt opnieuw in Q2

Verstappen had zich vrijdag in de enige vrije training van het weekend al laten gelden. De Nederlander klokte op mediumbanden de snelste tijd, eveneens voor Sainz en Leclerc. In Q1 trok Verstappen die lijn door en ging hij met de snelste tijd van het deelnemersveld richting Q2. Voor landgenoot Nyck de Vries was de situatie precies tegengesteld, want de Alpha Tauri-coureur beëindigde Q1 als twintigste en laatste.

Q1 werd vertraagd door een rode vlag voor Valtteri Bottas, terwijl veel coureurs (waaronder ook Verstappen) last hadden van track limits. Het lijkt iets kenmerkends voor het Oostenrijkse circuit. Naast De Vries sneuvelde ook diens teamgenoot Yuki Tsunoda in de eerste kwalificatiesessie, net als Logan Sargeant, Kevin Magnussen en Zhou Guanyu.

Voor Pérez was het op de Red Bull Ring al voor de vierde keer op rij dit seizoen einde verhaal in Q2. Tijdens de tweede kwalificatiesessie probeerde hij drie keer een tijd neer te zetten, maar die werd telkens ook weer afgenomen omdat hij de baanlimiet overschreed in bocht 9 of bocht 10. De laatste keer dat een Red Bull-coureur minimaal vier keer op rij Q3 niet haalde, was David Coulthard in 2008. Naast Pérez redden ook Bottas, Esteban Ocon, Oscar Piastri en George Russell Q3 niet.

In Q3 zette Verstappen een uitstekende tijd neer van 1.04,391. Daar beten alle coureurs zich in de resterende ronden op stuk, al kwam Leclerc met zijn slotronde daar nog op een halve tiende ontzettend dichtbij. Verstappen was in zijn loopbaan al vier keer de snelste tijdens een Grand Prix op de Red Bull Ring. Zowel in 2018, 2019 als 2021 won hij de GP van Oostenrijk, terwijl hij in 2021 ook nog de Grand Prix van Stiermarken won. Die wedstrijd werd in 2020 en 2021 op de Red Bull Ring verreden, omdat in die jaren de Formule 1-kalender behoorlijk aangepast was door de coronacrisis.

Verstappen, die de laatste twee seizoenen wereldkampioen werd in de Formule 1, gaat ook dit jaar stevig aan de leiding. De coureur van Red Bull heeft na acht verreden Grand Prixs 69 punten voorsprong op ploeggenoot Pérez. Fernando Alonso, de nummer 3, staat op zijn beurt negen punten achter op Pérez. Nyck de Vries heeft net als de Amerikaan Sargeant nog geen enkel WK-punt.

De race op de Red Bull Ring begint zondagmiddag om 15.00 uur. Zaterdagmiddag wordt er in Oostenrijk eerst nog een sprintrace verreden, die start om 16.30 uur.

