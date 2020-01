Groen licht Van der Poel voor Parijs-Roubaix

Van der Poel liet afgelopen jaar al doorschemeren dat hij in 2020 graag zijn debuut wil maken in Parijs-Roubaix. In 2019 startte hij wel in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, maar sloeg hij de klassieker in Noord-Frankrijk over. De wedstrijd in Limburg wist hij te winnen, in ’Vlaanderen’ eindigde hij als vierde.

Naast Alpecin-Fenix hebben ook de Franse ploegen B&B Hotels-Vital Concept, Nippo Delko Provence en Team Arkéa-Samsic een uitnodiging ontvangen. De Pro-continentale ploegen Total Direct Energie en Wanty-Gobert mogen op basis van hun ranking meedoen aan de klassieker. De negentien ploegen uit de UCI WorldTour hebben eveneens automatisch startrecht.