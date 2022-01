Heerlijke kraker tussen Chelsea en Liverpool levert geen winnaar op

Chelsea moest het in de kraker doen zonder sterspeler Romelu Lukaku. Thomas Tuchel had zijn pupil buiten de selectie gelaten naar aanleiding van het omstreden interview dat de Belg heeft gegeven waarin hij aangaf niet gelukkig te zijn bij zijn Engelse club en hoopte op een terugkeer naar Inter. „Het voorval werd te groot en zorgde voor te veel afleiding zo vlak voor de wedstrijd”, zei Tuchel vlak voor de aftrap bij Sky Sports.

Ook Liverpool startte niet in de meest sterke formatie. The Reds konden zondagavond geen beroep doen op Alisson Becker, Joël Matip en Roberto Firmino. Het drietal is positief getest op corona. Ook manager Jürgen Klopp ontbrak tijdens de kraker overigens vanwege het bekende virus. Pepijn Lijnders nam daarom de honneurs waar op Stamford Bridge.

Voor de ploeg van Virgil van Dijk stond er zondag veel op het spel. De achterstand van The Reds op koploper Manchester City bedroeg voor het duel al liefst twaalf punten.

Liverpool op rozen

De topper begon onstuimig, want al na achttien seconden werd Sadio Mané op de bon geslingerd. De spits uit Senegal moest een elleboog in het gezicht van Cesar Azpilicueta bekopen met een gele kent. Daar kwam hij overigens nog goed mee weg. Kort daarna tekende Mohamed Salah voor de eerste kans van de wedstrijd, maar Chelsea-goalie Édouard Mendy kon knap redding brengen op het schot van de Egyptenaar.

Aan de andere kant was Chelsea niet veel later dicht bij de openingsgoal. Trent Alexander-Arnold ging gruwelijk in de fout, waardoor Christian Pulisic een gigantische kans op een presenteerblaadje kreeg aangeboden. Doelman Caoimhin Kelleher liet zich echter niet gek maken en tot afgrijzen van Pulisic leverde de enorme kans dus geen goal op.

Die misser deed extra pijn, omdat Liverpool een minuut later wel de score opende. In tegenstelling tot Pulisic wist Mané wel te profiteren van een fout van de tegenstander: 0-1. Nog binnen het halfuur zaten de bezoekers op rozen op Stamford Bridge na een prachtige goal van Salah. Kort daarvoor miste hij nog zijn tweede kans van de wedstrijd, maar driemaal bleek scheepsrecht. Nadat hij eerst voorbij Marcos Alonso dribbelde, passeerde hij daarna op knappe wijze Mendy in de korte hoek: 0-2.

Comeback Chelsea

Vlak voor rust keerde de spanning helemaal terug in de wedstrijd na een sublieme volley van Mateo Kovacic. De Kroaat moest eerst naar achter lopen na een afgeslagen hoekschop, maar nam het leer daarna vol op zijn slof en via de onderkant van de lat vloog de bal het doel in: 1-2.

Virgil van Dijk zag de 0-2 voorsprong zondag in rook opgaan. Ⓒ HH/ANP

De goal gaf Chelsea een boost en niet veel later ontplofte het stadion helemaal, nadat Pulisic in de extra tijd van het eerste bedrijf de gelijkmaker tegen de touwen schoot: 2-2. In vijf minuten tijd zag het er allemaal opeens een stuk beter uit voor The Blues die zich knap revancheerden na een beroerde start.

In het tweede bedrijf was Salah dicht bij een nieuwe voorsprong voor Liverpool, maar de doelman van Chelsea bracht redding. Een paar minuten later was het de goalie van de bezoekers die zijn ploeg op de been hield na een inzet van Mason Mount. Beide ploegen gingen nog op jacht naar de winnende goal, maar de tweede helft leverde wat minder spektakel en ook geen winnaar meer op.

Joël Veltman en Brighton boeken spectaculaire overwinning op Everton

Brighton & Hove Albion is het nieuwe jaar begonnen met een uitstekende overwinning op Everton. Op bezoek bij The Toffees zorgde de ploeg van Joël Veltman voor een spectaculaire partij: 2-3.

De bezoekers schoten uit de startblokken en al na drie minuten kwam Brighton op voorsprong. Veltman, die zijn vijftigste wedstrijd speelde voor de Engelse ploeg, was bij die goal betrokken. Hij gaf de bal voor op spits Neal Maupay, die de bal op zijn beurt met het hoofd klaarlegde voor Alexis MacAllister: 1-0. Ruim een kwartier later verdubbelde Dan Burn uit een hoekschop de score: 0-2.

Joël Veltman (l) in duel met Demari Gray. Ⓒ HH/ANP

Dankzij de aansluitingstreffer van Anthony Gordon werd het na rust weer spannend: 1-2. Toch bleven de bezoekers de bovenliggende partij en twintig minuten voor tijd tekende MacAllister met zijn tweede van de middag voor de 1-3. Everton gaf zich nog niet gewonnen en door de tweede van de middag van Gordon mocht de ploeg weer hopen op een goed resultaat: 2-3.

Brighton moest in de slotfase hard aan de bak om de overwinning uit het vuur te slepen, maar deed dit uiteindelijk met succes. De club van Veltman en Kjell Scherpen staat na de verrassende overwinning achtste op vier punten achterstand van Manchester United. Het teleurstellende Everton neemt de vijftiende plaats in.

Brentford verslaat Aston Villa

Middenmoter Brentford versloeg in eigen stadion Aston Villa met 2-1. De Deen Mads Roerslev maakte in de 83e minuut het winnende doelpunt. Aanvaller Anwar El Ghazi vervulde een reserverol bij Aston Villa, de nummer 13 in de Premier League.

