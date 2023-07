Marrit Steenbergen pakt brons op koningsnummer 100 meter vrije slag in WK-finale

Na een goede, rustige start kwam Steenbergen snel in het ritme. Toen de eindstreep naderde, lukte het haar om de stevige concurrentie voor plek drie nipt voor te blijven. Stralend klom ze even later uit het water.

Steenbergen had in de aanloop naar de wedstrijd al een behoorlijk voorschot genomen op een mooie prestatie. Ze plaatste zich als snelste én in een persoonlijk record van 52,82 seconden voor de eindstrijd.

Korstanje

Nyls Korstanje heeft zich verzekerd van een plaats in de finale van de 100 meter vlinderslag. Met een tijd van 50,98 ging de Nijmegenaar als gedeeld vijfde door.

De Amerikaan Dare Rose plaatste zich met een tijd van 50,53 als snelste voor de eindstrijd op de 100 meter vlinderslag.

Korstanje kijkt onbevangen uit naar de finale in Fukuoka. „Ik ga ervan genieten”, zei hij bij de NOS. „Ik heb geen verwachtingen. Het feit dat ik überhaupt de finale haal, man. Degenen die de finales halen zijn de grote jongens. Het begint allemaal met finales halen.”

Korstanje maakte eerder al indruk in de series. Hij scherpte daarin het Nederlands record aan tot 50,78. Hij had de nationale toptijd al met 51,41 op zijn naam staan. Hij zwom in Fukuoka ook onder de limiet (51,67) voor de Olympische Spelen in Parijs.