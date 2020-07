Jürgen Klopp: ’Drink wat je wil, maar zorg dat je klaar bent voor het echte feest’

In gesprek met Sky Sports richtte hij zich via de camera rechtstreeks tot de fans. „Drink wat je wil! Maar zorg dat je klaar bent voor het echte feest. Ik weet niet wanneer dat precies zal plaatsvinden, maar als dit virus is verdwenen, gaan we écht feesten. Met zijn allen. Zorg dat jullie er klaar voor zijn!"

De 56-jarige Klopp bedankte de Liverpool-aanhang in het interview ook voor hun steun. „Ik heb de supporters vijf jaar geleden bij mijn aanstelling gevraagd om in ons te gaan geloven. En dat ze hebben allemaal gedaan. Zelfs de grootste twijfelaars kregen een groot geloof in ons. En zie hier: we zijn de kampioenen van Engeland, Europa en de wereld. Het is ongelooflijk, maar het is wel waar.”

Volgens Klopp zijn de spelers, evenals hijzelf, nog lang niet verzadigd na de successen van het afgelopen jaar. Voorafgaand aan de eerste landstitel sinds 1990 won Liverpool ook de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubteams.

„Het houdt hier niet op voor mij en mijn spelers. Er zit nog veel potentie in deze selectie. We blijven onszelf uitdagen en zijn nog lang niet klaar.”