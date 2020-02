Ook Amador van Movistar naar Ineos

De 33-jarige Costa Ricaan debuteert op 23 februari in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Amador is afkomstig van Movistar, waarvoor hij negen jaar uitkwam.

Amador reed tot nu toe vijftien keer een grote ronde, met de vierde plaats in de Giro d’Italia van 2015 als beste resultaat. Meestal reed hij in dienst van kopmannen als Alejandro Valverde of Richard Carapaz, die vorig jaar de Giro op zijn naam schreef. Zelf won hij in 2012 een rit in de Italiaanse rittenkoers. „Ik ben blij dat ik deel kan uitmaken van deze ploeg. Ik heb veel te danken aan Movistar, maar ik vond de tijd rijp om nieuwe uitdagingen op te zoeken”, verklaarde Amador. „Ik kan ook nu nog veel leren en Ineos is de perfecte omgeving daarvoor.” Bij Ineos is hij opnieuw ploeggenoot van Carapaz, de Ecuadoraan die eveneens de overstap maakte.