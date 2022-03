Cricketlegende Shane Warne (52) plotseling overleden

Shane Warne op archiefbeeld. Ⓒ ANP/HH

De Australische sportwereld is in diepe rouw. Cricketlegende Shane Warne is op 52-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval tijdens zijn vakantie in Thailand.