PSV recht rug na rust en wint van Vitesse

PSV had in Arnhem, waar Bosz jarenlang actief was als speler en als trainer, de schwung er aanvankelijk totaal niet in. Andermaal werd duidelijk dat PSV bij afwezigheid van recordaankoop Noa Lang, die met zijn individuele klasse eigenlijk onmisbaar is, erg veel inlevert. Zijn vervanger Yorbe Vertessen is snel en werkt hard, maar heeft niet de techniek op de kleine ruimte, die het verschil kan maken tegen een tegenstander die een hechte verdedigingsmuur optrekt.

Het lag heus niet alleen aan de absentie van Lang, dat PSV voor rust de minste 45 minuten onder leiding van Bosz afwerkte. Het spel was slordig, stroperig en achterin kwam het team van Bosz andermaal kwetsbaar voor de dag. Waar Sturm Graz en FC Utrecht in de voorgaande wedstrijden al meermalen de defensieve zwakte had blootgelegd zonder daar voldoende gebruik van te maken, daar ging Vitesse heel wat doortastender te werk. De scout van Rangers FC, dinsdag de tegenstander in de belangrijke play-off van de Champions League, zal driftig aantekeningen hebben gemaakt.

Oud-PSV’ers

In de 19e minuut bracht Mathijs Tielemans, die deze zomer transfervrij de overstap heeft gemaakt van PSV naar Vitesse en tegen zijn oude club een goede indruk maakte, de bal goed op, waarmee hij aan de basis stond van een snelle aanval, die door een andere oud-PSV’er Marco van Ginkel werd afgerond. De routinier had vorige week tegen FC Volendam al de winnende gemaakt.

PSV gaf na de achterstand wel wat meer gast, kwam ook wat vaker in een gevaarlijke positie, maar de afronding leek helemaal nergens op. Vitesse was meerdere malen dicht bij een tweede goal. Zo stuitte Kacper Kozlowski tot tweemaal toe op André Ramalho, die een ongelukkige wedstrijd speelde, en zag Van Ginkel de bal vlak voor rust door Jordan Teze van de doellijn gehaald worden.

Bosz maakte er geen geheim van ontevreden te zijn over wat zijn ploeg had laten zien en wisselde in de rust drie spelers in één keer. Ramalho, de jonge Isaac Babadi en Johan Bakayoko bleven achter in de kleedkamer. Voor hen in de plaats kwamen Ismael Saibari, Guus Til en de deze week aangetrokken Jerdy Schouten.

Voor die laatste betekende dat een opvallende rol, want Ibrahim Sangaré en Joey Veerman bleven als controlerende middenvelders spelen en Schouten dook op in het verdedigingscentrum naast Olivier Boscagli. Dat betekende veel voetbal van achteruit en dat bleek want Schouten leverde direct een goede pass af op Luuk de Jong, die de bal artistieke doorhakte richting Saibari, die via de handen van Vitesse-doelman Eloy Room doel vond. In eerste instantie leek de goal niet door te gaan, omdat de assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel, maar na het bekijken van de beelden door de VAR ging het licht alsnog op groen (1-1).

Onwennig

De positie was zichtbaar wat onwennig voor Schouten getuige de vroege gele kaart en het misverstand met doelman Walter Benitez bij de stand van 1-1. Schouten wilde de bal aan de Argentijn laten, maar die maaide er compleet overheen, waarna de net ingevallen Gyan de Regt de bal voor een leeg doel voor het inschieten had, maar de bal op de lat plaatste.

Meteen daarna legde Yorbe Vertessen met een fraaie beweging zijn bewaker Dominik Oroz in de luren en schoot knap raak met links (1-2). Vijf minuten later was de wedstrijd definitief beslist. Carlens Arcus tackelde onbeholpen op de benen van Vertessen en scheidsrechter Bas Nijhuis, die de wedstrijd goed leidde, wees naar de stip. Luuk de Jong benutte de strafschop koel en maakte zijn eerste competitiegoal van het seizoen en zijn 150e Eredivisiegoal in totaal. Daarmee is hij toegetreden tot een select gezelschap van zestien spelers, die deze mijlpaal hebben bereikt in de loop der jaren.

Domper

De wedstrijd was beslist na de benutte strafschop al bleven er kansen over en weer komen. Zo schoot Amine Boutrah net naast en wisten Til en Vertessen een vrije doortocht richting het Vitesse-doel niet in een goal om te zetten. Til legde keurig af, maar Vertessen schoot naast.

Een domper met het oog op Rangers was voor Bosz het geblesseerd uitvallen van Van Aanholt. Dat was extra vervelend, omdat in Arnhem zijn vaste vervanger Phillipp Mwene ook al ontbrak, omdat hij niet fit was. En twee andere linksbacks Fredrik Oppegard en Mauro Junior zitten al heel lang in de lappenmand. Daarom bracht Bosz maar rechtsachter Shurandy Sambo, die het overigens niet onverdienstelijk deed.