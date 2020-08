Onfortuinlijke Remco Evenepoel (20) mag thuis revalideren na horrorcrash

De renner van Deceuninck-Quick-Step verlaat vandaag (maandag, red) het ziekenhuis in Herentals, waar hij een week verbleef.

Zijn vader Patrick ziet zijn zoon uiteraard graag terugkomen: „Een dag om naar uit te kijken! Home Sweet Home. Samen komen we terug.”

Evenepoel crashte vorige week zaterdag in de Ronde van Lombardije op ongeveer 40 kilometer voor de finish. Hij raakte in een afdaling een muurtje waarna hij in een afgrond dook.

Het Belgische talent liep daarbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op. Maandag werd hij met een privévlucht naar België gebracht. Evenepoel werkte in het ziekenhuis van Herentals aan zijn herstel, maar mag nu dus naar huis.