Wedstrijden met publiek in ArenA? ’knoop niet te ontwarren’

2018-04-05 13:36:20 AMSTERDAM - Johan Cruijff Arena-directeur Henk Markerink snakt weer naar wedstrijden in een vol stadion: „De grasmast ligt er prima bij...” Ⓒ FOTO’S ANP

AMSTERDAM - Regeren is vooruitzien, zeker in tijden van crisis. En daarom werkt de directie van de Johan Cruijff ArenA samen met Ajax met man en macht aan een plan om in een anderhalve-meter-maatschappij toch wedstrijden mét publiek te kunnen organiseren. „Maar die puzzel is niet makkelijk. Sterker nog, eigenlijk denk ik dat die knoop niet is te ontwarren”, is directeur Henk Markerink (65) somber gestemd.