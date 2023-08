Kostenpost rellen voor FC Twente al circa 300.000 euro

Het leeg houden van de supportersvakken kost zo’n 45.000 euro, de boetes van de UEFA voor het duel met Hammarby bedroegen 65.000 euro en dan heeft FC Twente de supporters, die niet mee konden reizen naar Zweden, omdat de club uit veiligheidsoverwegingen besloten had de kaarten terug te trekken, deels schadeloos gesteld. Daarmee is naar schatting bijna 200.000 euro gemoeid. „Het is waardeloos dat je dit soort kosten moet maken. Het zijn dingen die niet thuis horen bij FC Twente. We hopen dat het een incident is geweest”, aldus Van der Kraan.

FC Twente is druk doende om de relschoppers, die een groep van tweehonderd Hammarby-fans op de tribune aanvielen, te identificeren om hen te kunnen bestraffen. „De videobeelden worden uitgelezen. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Daarbij krijgen we hulp van de Taskforce van de KNVB. Vervolgens gaan we aan de hand daarvan stappen nemen tegen de verantwoordelijken. We hopen er in de loop van volgende week iets over te kunnen mededelen”, aldus Van der Kraan.

De club uit Enschede wil lessen trekken uit wat er organisatorisch niet goed is gegaan, waardoor de rellen mogelijk zijn geworden. „We hebben besloten een derde partij te vragen om onderzoek te doen naar wat niet goed is gegaan. Die kan dat veel objectiever dan als we dat zelf doen. Dat zou toch een geval zijn van de slager die zijn eigen vlees keurt.”