Pinot wint loodzware bergrit in Zwitserland, Higuita pakt leiding

Sergio Higuita kwam op 1.19 minuut als vierde binnen en nam de leiderstrui over van de Deen Jakob Fuglsang. De Colombiaan van Bora-hansgrohe bleef ook de Brit Geraint Thomas nipt voor, die daarmee tweede blijft in het klassement op 2 seconden. Fuglsang zakte naar de derde plaats op 19 seconden.

De slotetappe van zondag is een individuele tijdrit over 25 kilometer in Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein.

Hermans beste in vierde etappe Ronde van België

Quinten Hermans heeft de vierde rit in de Ronde van België gewonnen. De Belg van Intermarché-Wanty-Gobert won na een lastige rit de sprint bergop op de Muur van Durbuy na 172,2 kilometer. Hij bleef de Zwitser Mauro Schmid en zijn landgenoot Tim Wellens voor.

Schmid heeft door het gaatje op de finish van Wellens de leiding in het klassement overgenomen van Mads Pedersen. De Deen die de leiding had na de tijdrit van vrijdag, kwam op achterstand binnen. Door de bonificatiesprints in de zogenoemde gouden kilometer is het spannend in het klassement. Schmid heeft minder dan een seconde voorsprong op Wellens. Hermans staat op 8 seconden.

De Ronde van België eindigt zondag met een vlakke rit van Gingelom naar Beringen over 179,9 kilometer.

Dagzege Woods in Route d’Occitanie

Michael Woods heeft de derde etappe van de Route d’Occitanie op zijn naam geschreven. De Canadees van Israel - Premier Tech kwam solo aan op skioord Les Angles. De Spanjaard Carlos Rodríguez kwam nog net binnen als tweede voor zijn landgenoot Jesús Herrada.

Woods, die zijn tweede zege van 2022 boekte, neemt na zijn solo ook de leiding over in het klassement van de Spanjaard Roger Adrià, die de ingekorte tweede etappe had gewonnen. Hij heeft een voorsprong van 1.16 minuut op Rodríguez. De Route d’Occitanie eindigt zondag met een rit van Les Angles naar Auterive over 188,3 kilometer.