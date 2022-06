Bizarre moordzaak overschaduwt Nederlands succes Ivar Slik in beestachtige gravelkoers

Laurens ten Dam (41), vorig jaar tweede, kwam na een lange solo net tekort voor een podiumplaats. Hij finishte op acht seconden als vierde. Ook Thomas Dekker (37) stond aan het vertrek, maar kon mede door drie lekker banden geen vuist maken. Hij werd 31e op bijna 48 minuten.

Het Nederlandse succes in de loodzware modderkoers werd overschaduwd door de moord op de 25-jarige Moriah Wilson, die de gravelwereld sinds 11 mei al bijna een maand in zijn greep houdt. Ook Slik, Ten Dam en Dekker maakten de affaire, die alles weg heeft van een noodlottig liefdesdrama, van dichtbij mee. ,,Dit heeft een grote schaduw over onze trip gelegd”, aldus Ten Dam.

Moriah Wilson werd op 11 mei doodgeschoten. Ⓒ Instagram

Wilson was een bekende naam binnen het gravelfietsen. „Ze kwam als een komeet in de gravelscene”, aldus Ten Dam recent in zijn podcast Live Strong Ride Fast. „Ze werkte op kantoor als inkoper van fietsframes, best saai werk eigenlijk. Ze was eerst alpine-skiester. Maar toen kreeg ze een blessure, ging fietsen en daar bleek ze goed in. Ze kwam compleet onbevangen binnen en begon meteen te winnen. Zoals zoveel mensen had ook ik een zwak voor haar. Het was gewoon een prachtig verhaal.”

Op 11 mei wordt het lichaam van Wilson levenloos teruggevonden in een appartement in Austin. Ze is met pistoolschoten om het leven gebracht. De politie heeft al snel een verdachte in het vizier: Kaitlin Amstrong, eveneens fietster en bovendien de vriendin van gravelgrootheid Colin Strickland, die in 2019 zegevierde in Unbound en als vriend wordt gezien door Ten Dam.

Colin Strickland is een bekende gravelfietser. Ⓒ Instagram

Strickland had een kortstondige relatie met Wilson. Hij en Armstrong waren op dat moment tijdelijk uit elkaar. Toe nze weer bij elkaar kwamen, bleven Wilson en Strickland elkaar echter zien. Zo ook op 11 mei. Ze bezoeken een zwembad en dineren samen. Strickland brengt Wilson op zijn motor terug naar haar appartement en vertrekt naar huis. Niet veel later rijdt de jeep van Amstrong de straat in en wordt Wilson later dood teruggevonden.

Kaitlin Armstrong wordt verdacht van de moord op Moriah Wilson. Ⓒ ANP/HH

Na het zien van beveiligingsbeelden en het vinden van het moordwapen in het huis van Strickland en Armstrong, wordt Amstrong gearresteerd. Vanwege een procedurefout rond haar geboortedatum wordt ze echter al snel weer vrijgelaten. Inmiddels ontbreekt van haar ieder spoor. Ze ie voor het laatst gezien op het vliegveld van Austin, waar ze een vlucht naar New York pakte. De politie heeft een opsporingsbericht uitgevaardigd. Tot dusver zonder resultaat. ,,De gravelwereld was al in shock, maar nu helemaal”, aldus Ten Dam.