Bayern wint eenvoudig bij rentree De Ligt

Bayern heerste ook in de Veltins-Arena, al waren kansen schaars in de eerste helft. Bayern-doelman Manuel Neuer moest eerst een keer ingrijpen toen Marius Bülter voor hem opdook, voordat zijn ploeg in de 38e minuut op voorsprong kwam. Serge Gnabry rondde af na een knappe combinatie met Jamal Musiala.

Musiala was ook de aangever van de tweede Münchense treffer, kort na rust gemaakt door Eric Maxim Choupo-Moting. Niet veel later verscheen De Ligt in het veld, als vervanger van de Fransman Benjamin Pavard. De Oranje-verdediger maakte zijn eerste minuten na een eind oktober opgelopen knieblessure. Tien minuten voor tijd kwam ook Ryan Gravenberch nog het veld op. De oud-Ajacied is door bondscoach Louis van Gaal niet geselecteerd voor het WK.

Derde zege op rij voor Leverkusen met Frimpong

Bayer Leverkusen vindt langzaam de weg omhoog in de Bundesliga. Met verdediger Jeremie Frimpong, lid van de WK-selectie van Oranje, in de basis werd VfB Stuttgart met 2-0 verslagen. Het was de derde zege op rij voor de nummer 3 van vorig seizoen, voorlopig nog een middenmoter.

De Fransman Moussa Diaby zette de thuisploeg na een halfuur op voorsprong. Een kleine 10 minuten voor tijd volgde de 2-0 door Jonathan Tah. Frimpong, die zijn eerste interland nog moet spelen, werd kort voor tijd gewisseld voor Timothy Fosu-Mensah. Even ervoor was ook Daley Sinkgraven nog ingevallen.

RB Leipzig bezet voorlopig de tweede plaats achter koploper Bayern München. Leipzig won met 2-1 bij Werder Bremen. De Portugees André Silva en de Oostenrijker Xaver Schlager scoorden voor de bezoekers. Tussendoor had Christian Gross Bremen nog aan de gelijkmaker geholpen.