Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Aulas na 36 jaar weg als voorzitter Franse voetbalclub Lyon

08.45 uur: De Franse voetbalclub Olympique Lyon krijgt na 36 jaar een nieuwe voorzitter. Jean-Michel Aulas moet plaatsmaken voor de Amerikaan John Textor, die vorig jaar al eigenaar werd van Lyon. De 74-jarige Aulas was sinds 1987 voorzitter van de club uit het zuidoosten van Frankrijk.

Met de Franse zakenman als leider promoveerde Lyon naar de Ligue 1 en daarin groeide het al snel uit tot een topclub. Lyon werd tussen 2002 en 2008 zeven keer op rij landskampioen. De club bereikte ook twee keer de halve finales van de Champions League. Aulas zette daarnaast een zeer succesvolle vrouwenploeg op. Onder zijn leiding won Lyon meer dan vijftig prijzen.

De afgelopen jaren vielen de prestaties mede vanwege financiële problemen tegen. Aulas verkocht de club vorig jaar aan Textor, die meerdere voetbalclubs bezit, en heeft nu ook de dagelijkse leiding overgedragen. De Franse zeventiger werd bij zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter.

Memphis Depay voetbalde tussen 2017 en 2021 bij Lyon en Peter Bosz was er een tijdje trainer. Bosz werd in oktober vorig jaar ontslagen en opgevolgd door Laurent Blanc. Lyon staat in de Ligue 1 op de zevende plaats.

Alcaraz heeft nummer 1-positie in Rome voor het grijpen

08.41 uur: De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz staat op het punt om terug te keren aan kop van de wereldranglijst. Alcaraz hoeft deze week op het masterstoernooi van Rome simpelweg één partij te spelen om de eerste plaats weer over te nemen van Novak Djokovic. Zelfs als de Spanjaard die partij verliest, mag hij zich bij de publicatie van de volgende ranking weer de nummer 1 van de wereld noemen.

De net 20-jarige Spanjaard prolongeerde afgelopen week zijn titel op het graveltoernooi van Madrid en staat nu op de mondiale ranglijst nog maar 5 punten achter op de Servische nummer 1. Djokovic, die vanwege fysieke klachten ontbrak in Madrid, verdedigt in Rome zijn titel. De 35-jarige Serviër kan daarom geen extra punten pakken voor de wereldranglijst. Alcaraz heeft juist geen punten te verdedigen, omdat hij vorig jaar niet meedeed in de Italiaanse hoofdstad.

„Het is mooi om mijn vierde masterstitel te winnen en dat ik op het punt sta om de eerste plaats op de ranglijst te heroveren”, zei de Spanjaard na zijn winst in Madrid. „Ik ben heel trots op mijn prestaties. In Rome ga ik ook voor de winst.” Alcaraz voerde al twintig weken de wereldranglijst aan nadat hij vorig jaar de US Open had gewonnen. De Spanjaard werd na de Australian Open, die hij vanwege een blessure moest overslaan, van de eerste plaats verdrongen door Djokovic. Alcaraz keerde eind maart even terug op 1, maar de Serviër loste hem al snel weer af.

Botic van de Zandschulp, die in Madrid direct werd uitgeschakeld, zakte van de 29e naar de 30e plaats. De Veenendaler werd gepasseerd door Jan-Lennard Struff. De Duitser bereikte als ’lucky loser’ de finale in de Spaanse hoofdstad en schoot 37 plaatsen omhoog op de wereldranglijst, naar de 28e positie. Tallon Griekspoor bleef op plek 36 staan. De Noord-Hollander moest in Madrid in de tweede ronde geblesseerd opgeven. Het is onduidelijk of Griekspoor in Rome kan meedoen.