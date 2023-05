Zes ton van Deens gokbedrijf voor Christian Eriksen en co

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Deens gokbedrijf zes ton aan Christian Eriksen en 22 andere sporters betalen

15.39 uur: Het online-gokbedrijf Bet365 moet 23 Deense sporters, onder wie voetballer Christian Eriksen, een schadevergoeding betalen voor het gebruik van hun namen en foto's op sociale media zonder toestemming.

De Deense handelsrechtbank veroordeelde de eigenaar van het gokbedrijf tot het betalen van een totaalbedrag van 4,7 miljoen Deense kronen, omgerekend ruim 630.000 euro, aan de sporters. Eriksen, de middenvelder van Manchester United, kan het grootste bedrag tegemoet zien, namelijk 195.000 euro. Andere bekende sporters die vergoed worden zijn badmintonner Viktor Axelsen en de voetbalinternationals Simon Kjaer en Kasper Schmeichel.

Bet365 betoogde dat het gebruik van namen en afbeeldingen als "redactionele inhoud" moest worden beschouwd en dat ze de sporters om die reden niet hoefden te informeren of te betalen. De rechtbank oordeelde dat het om marketing ging waarvoor toestemming nodig was.

Van Rouwendaal pakt zilver op 10 kilometer in Egypte

15.15 uur: Sharon van Rouwendaal heeft in Egypte bij de eerste wereldbekerwedstrijd van dit jaar in het open water zilver gepakt. De olympisch kampioene van Rio 2016 op de 10 kilometer eindigde na vijf rondes van 2 kilometer voor de kust van Soma Bay als tweede achter de Duitse Leonie Beck. De Braziliaanse Ana Marcela Cunha, die twee jaar geleden in Tokio olympisch goud pakte, tikte als derde aan.

De 29-jarige Van Rouwendaal greep afgelopen jaar net naast de eindzege in de wereldbeker. De Nederlandse, die in Duitsland traint, eindigde in het klassement als tweede achter Cunha, net als in de olympische race van 2021 in Tokio.

Bij de mannen ging de zege in Egypte naar olympisch kampioen Florian Wellbrock. De Duitser troefde Marc-Antoine Olivier uit Frankrijk af. Bij de mannen deden geen Nederlandse zwemmers mee.

De volgende wereldbeker is over twee weken bij het Italiaanse eiland Sardinië.

Financiële steun voor atleten Oekraïne na verwoestingen Bachmoet

13.36 uur: De mondiale atletiekbond heeft de noodhulp aan Oekraïne een nieuwe financiële impuls gegeven. Er is een kleine 200.000 dollar beschikbaar om ervoor te zorgen dat topatleten uit het land kunnen blijven trainen.

De Oekraïense atletiekbond maakte duidelijk hoezeer de hulp nodig is met een brief aan World Athletics over de verwoestingen die de Russen met hun bombardementen in Bachmoet hebben aangericht. Een groot sportcomplex, met atletiekstadion, indoorhal en de naar polsstokhoogspringer Sergej Boebka vernoemde olympische sportschool, zijn vernietigd.

"Het was het enige centrum waar atleten op elk moment van het jaar trainingskampen konden houden", aldus secretaris Iolanta Chopratsj van de bond. "Dit was erg belangrijk omdat we in koude winters niet genoeg hallen hebben om te trainen. Het was ook een zeer belangrijk trainingscentrum voor polsstokhoogspringers. Nu is er niets meer in Bachmoet."

Stybar uit de roulatie na ingreep aan liesslagader

13.10 uur: Zdenek Stybar heeft een operatie ondergaan aan een vernauwde liesslagader, meldt zijn ploeg Jayco-AlUla. De Tsjech is voor onbepaalde tijd uit de roulatie.

Stybar reed dit voorjaar onzichtbaar in de klassiekers. Medisch onderzoek wees onlangs uit dat de 37-jarige renner lijdt aan een vernauwing van een liesslagader, een euvel dat regelmatig voorkomt in het wielrennen. De drievoudig wereldkampioen veldrijden en oud-winnaar van onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en Strade Bianche onderging vorige week een succesvolle ingreep.

"Voor mij was het zo raar dat ik ondermaats presteerde", zegt Stybar op de website van zijn ploeg. "Ik dacht eerst dat de mindere prestaties te wijten waren aan de coronabesmetting die ik eind februari had opgelopen. Ik dacht zelfs dat het de leeftijd kon zijn, dat ik misschien gewoon niet meer kon volgen. Tot een controle in het ziekenhuis bevestigde dat mijn liesslagader vernauwd was. Dit verklaart meteen waarom ik de laatste drie jaar van mijn carrière niet op het niveau zat waar ik zou moeten zijn."

De Tsjech is al begonnen met zijn revalidatie, maar een streefdatum voor zijn terugkeer in het peloton is niet bekend. "Er wacht mij een lange revalidatie zonder fiets. Ik hoop dat het goed komt, dat ik terugkom op een goed niveau en nog iets van mijn carrière kan maken."

Hoole kan Giro ondanks pijnlijke kuit vervolgen

12.07 uur: Daan Hoole kan de Ronde van Italië vervolgen. De wielrenner van Trek-Segafredo heeft nog steeds een pijnlijke kuit, maar hij is op de fiets gestapt voor de derde etappe van de Giro. Die rit gaat over 216 kilometer, van Vasto naar Melfi.

Hoole was zondag slachtoffer van een grote valpartij aan het einde van de tweede etappe. Hij liep een zware kneuzing op in zijn rechterkuit. Zijn ploeg Trek was er niet helemaal zeker van of de 24-jarige Zuid-Hollander de Giro kon voortzetten, maar gaf voor de start op Twitter aan dat hij „plaatsneemt in het peloton en hopelijk geen problemen zal ondervinden tijdens de rit.”

De Belg Remco Evenepoel draagt de roze leiderstrui.

Aulas na 36 jaar weg als voorzitter Franse voetbalclub Lyon

08.45 uur: De Franse voetbalclub Olympique Lyon krijgt na 36 jaar een nieuwe voorzitter. Jean-Michel Aulas moet plaatsmaken voor de Amerikaan John Textor, die vorig jaar al eigenaar werd van Lyon. De 74-jarige Aulas was sinds 1987 voorzitter van de club uit het zuidoosten van Frankrijk.

Met de Franse zakenman als leider promoveerde Lyon naar de Ligue 1 en daarin groeide het al snel uit tot een topclub. Lyon werd tussen 2002 en 2008 zeven keer op rij landskampioen. De club bereikte ook twee keer de halve finales van de Champions League. Aulas zette daarnaast een zeer succesvolle vrouwenploeg op. Onder zijn leiding won Lyon meer dan vijftig prijzen.

De afgelopen jaren vielen de prestaties mede vanwege financiële problemen tegen. Aulas verkocht de club vorig jaar aan Textor, die meerdere voetbalclubs bezit, en heeft nu ook de dagelijkse leiding overgedragen. De Franse zeventiger werd bij zijn afscheid benoemd tot erevoorzitter.

Memphis Depay voetbalde tussen 2017 en 2021 bij Lyon en Peter Bosz was er een tijdje trainer. Bosz werd in oktober vorig jaar ontslagen en opgevolgd door Laurent Blanc. Lyon staat in de Ligue 1 op de zevende plaats.

Alcaraz heeft nummer 1-positie in Rome voor het grijpen

08.41 uur: De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz staat op het punt om terug te keren aan kop van de wereldranglijst. Alcaraz hoeft deze week op het Masters-toernooi van Rome simpelweg één partij te spelen om de eerste plaats weer over te nemen van Novak Djokovic. Zelfs als de Spanjaard die partij verliest, mag hij zich bij de publicatie van de volgende ranking weer de nummer 1 van de wereld noemen.

De net 20-jarige Spanjaard prolongeerde afgelopen week zijn titel op het graveltoernooi van Madrid en staat nu op de mondiale ranglijst nog maar 5 punten achter op de Servische nummer 1. Djokovic, die vanwege fysieke klachten ontbrak in Madrid, verdedigt in Rome zijn titel. De 35-jarige Serviër kan daarom geen extra punten pakken voor de wereldranglijst. Alcaraz heeft juist geen punten te verdedigen, omdat hij vorig jaar niet meedeed in de Italiaanse hoofdstad.

„Het is mooi om mijn vierde masterstitel te winnen en dat ik op het punt sta om de eerste plaats op de ranglijst te heroveren”, zei de Spanjaard na zijn winst in Madrid. „Ik ben heel trots op mijn prestaties. In Rome ga ik ook voor de winst.” Alcaraz voerde al twintig weken de wereldranglijst aan nadat hij vorig jaar de US Open had gewonnen. De Spanjaard werd na de Australian Open, die hij vanwege een blessure moest overslaan, van de eerste plaats verdrongen door Djokovic. Alcaraz keerde eind maart even terug op 1, maar de Serviër loste hem al snel weer af.

Botic van de Zandschulp, die in Madrid direct werd uitgeschakeld, zakte van de 29e naar de 30e plaats. De Veenendaler werd gepasseerd door Jan-Lennard Struff. De Duitser bereikte als ’lucky loser’ de finale in de Spaanse hoofdstad en schoot 37 plaatsen omhoog op de wereldranglijst, naar de 28e positie. Tallon Griekspoor bleef op plek 36 staan. De Noord-Hollander moest in Madrid in de tweede ronde geblesseerd opgeven. Het is onduidelijk of Griekspoor in Rome kan meedoen.