VIDEO Timo Roosen zegeviert na bizarre valpartij in peloton

Het drietal wist te ontkomen aan een zware crash, de rest van het peloton niet. De grote valpartij werd veroorzaakt door David Dekker, ook een renner van Jumbo-Visma. Hij verloor op een vluchtheuvel de controle over zijn stuur. Meerdere renners vlogen daarbij tegen en zelfs over de hekken.

’Treintje’

De drie renners van Jumbo-Visma wisten de val te ontwijken, omdat zij in een zogenoemd ’treintje’ voorop reden om de sprint aan te trekken voor Dekker. Dekker reed zelf in vierde positie, achter zijn drie ploeggenoten. Voor de 29-jarige Roosen was het zijn eerste zege van het seizoen.

De Colombiaan Santiago Buitrago van Bahrain Victorious, die dinsdag de openingsrit won, blijft leider in het algemeen klassement.

Donderdag volgt de derde etappe, van Quintana Martin Galindez naar Villarcayo. Voor de renners wachten dan de beklimmingen van de Alto de Cereceda, de Alto de Retuerta en de Picon Blanco. De top van de Alto de Bocos ligt op 8 kilometer van de eindstreep in Villarcayo.

Dekker na val: ’Niets gebroken, behalve mijn moraal’

Dekker heeft aan zijn val in de tweede etappe geen zware verwondingen overgehouden. „Ik ben me nog steeds aan het bedenken wat er nou precies allemaal is gebeurd”, meldt hij op Twitter. „Ik heb veel wonden, maar het lijkt alsof er niets gebroken is. Behalve mijn moraal dan.”

Op weg naar de finish in Villadiego maakten de renners van Jumbo-Visma tempo om Dekker in goede positie te brengen voor de sprint. Op een vluchtheuvel ging de 24-jarige Amersfoorter echter onderuit en nam hij veel renners mee. Alleen de drie ploeggenoten die voor Dekker fietsten, konden zonder problemen op de eindstreep af. Timo Roosen won, voor Edoardo Affini uit Italië en Chris Harper uit Australië.

„Ik zag de vluchtheuvel niet aankomen. Met de hoge snelheid die ik had, verloor ik de controle volledig”, schrijft Dekker. „Ik hoop oprecht dat alle betrokkenen in orde zijn en snel zullen herstellen.”

Slecht gevoel

Roosen haalde maar weinig plezier uit zijn zege. „Iedereen wint natuurlijk graag, maar dit is niet de leukste manier”, zei hij. Roosen maakte excuses dat hij juichend over de finish was gekomen. „Ik hoorde iets en wierp een blik achterom, maar had geen idee dat er zo’n grote valpartij plaatsvond. Toen ik checkte of ik een ploeggenoot in mijn wiel had, zag ik iets geels. Ik dacht dat het David was. Daarna ben ik vol aangegaan. Er kwam niemand overheen en dan kom ik juichend over de streep. Dat zag er natuurlijk niet netjes uit, maar ik wist niet wat er gebeurd was achter mij. Met de wetenschap van nu, waren we nooit juichend over de streep gekomen.”

Ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma hield ook een slecht gevoel over aan het slot van de rit. „Het liep tot de val perfect voor onze ploeg. Daarna gaat het jammer genoeg goed mis. Onze renners kwamen juichend over de finish, maar hadden geen idee wat er achter hen gebeurd was. Dat daalde daarna ook wel even in. Het is topsport en we rijden om te winnen, maar we winnen liever niet op deze manier.”

Jannik Steimle heeft bij de grote valpartij zijn sleutelbeen gebroken. De 26-jarige Duitser verlaat de wedstrijd en wordt donderdag geopereerd, meldt zijn team Quick-Step - Alpha Vinyl.