FC Emmen blijft in spoor Volendam

Een beetje fortuinlijk was de zege van FC Emmen wel, want scheidsrechter Richard Martens kende een heel discutabele strafschop toe, waaruit Jeroen Veldmate de enige goal van de wedstrijd maakte. Het contact tussen Mats Wieffer van Excelsior en Jasin-Amin Assehnoun van FC Emmen was minimaal en de aanvaller van de Drentse ploeg liet zich opzichtig vallen. In het vervolg verzuimde FC Emmen verder afstand te nemen.

De nieuwkomers Mart Lieder en Ole Romeny troffen achter elkaar de paal. Uiteindelijk hield FC Emmen stand, een hard gelag voor Excelsior, dat lange tijd de achtervolger was van FC Volendam, maar door een reeks van vijf duels zonder zege, twee gelijke spelen en drie nederlagen, is weggezakt en nu vijfde staat. De mindere vorm valt niet los te zien van de doelpuntendroogte van topscorer Thijs Dallinga. De spits, oud-speler van FC Emmen, wist voor het vierde duel op rij niet te scoren.