Stam kiest aanval bij Feyenoord

Yassin Ayoub vecht voor een basisplaats op het middenveld bij Feyenoord en juicht het toe als Steven Berghuis die linie ook komt versterken. Ⓒ Hollandse Hoogte

SCHWAZ - De grootste puzzel die Jaap Stam heeft te leggen bij Feyenoord is die van het middenveld. Met Tonny Vilhena en Jordy Clasie zijn uit die linie twee vaste krachten, en met Robin van Persie een parttimer vertrokken. Dit opent perspectieven voor de achterblijvers én voor nieuwkomer Liam Kelly. De slechts 1.63 meter grote Ier, komend seizoen ongetwijfeld de kleinste speler in de Eredivisie, maakte in de oefenwedstrijd tegen SV Darmstad 98 (2-1 zege met goals van Dylan Vente en Naoufal Bannis) zijn debuut.