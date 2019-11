Koeman twijfelt nog over Depay

Depay is hersteld van een blessure aan een bovenbeen. Koeman wilde in Belfast nog geen risico met hem nemen. „Natuurlijk speelt zijn club Olympique Lyon daar ook een rol in. Maar die club zal altijd zeggen ’liever niet spelen.’ Dan heeft die speler meer rust naar het weekeinde. Maar als een speler fit is, dan kan hij spelen.”

Koeman mist tegen Estland Virgil van Dijk (persoonlijke omstandigheden) en de geblesseerde Ryan Babel. Marten de Roon moet een schorsing uitzitten. Stefan de Vrij zal Van Dijk niet vervangen. „Hij is niet helemaal fit en kan alleen invallen”, zei Koeman.

Oranje heeft zich zaterdag al gekwalificeerd voor het EK van volgend jaar zomer. „Dit is een mogelijkheid om andere jongens aan het werk te zien”, zei Koeman die zei dat Georginio Wijnaldum de aanvoerdersband van Van Dijk zal overnemen.

Ergernis

Koeman ergert zich aan de kritiek die Oranje zaterdag na een matig optreden bij Noord-Ierland (0-0) kreeg. „Ik vond het ook niet maximaal”, zei de bondscoach. „We kunnen aanvallend meer. Maar de tegenstander wordt een beetje onderschat. Daar stoor ik me aan. Eerst was het helemaal niets bij Oranje, toen werden wereldkampioen en nu staan we weer stil in onze ontwikkeling.”

„Maar jullie, de kenners en oud-spelers en oud-trainers hebben allemaal een mening, dat mag ook”, zei Koeman op de persconferentie. „Allemaal hebben we weer wat te doen komende zomer. Wij weten ook dat het beter moet, maar hebben ons al wel geplaatst met nog een duel te gaan. En we hadden met Duitsland de sterkste nummer twee in de poule en Noord-Ierland is echt een lastige ploeg.”

„Wij gaan gewoon zo door”, zei Koeman. „Op dit moment steekt er in Europa niet een land ver bovenuit. Het ligt allemaal dicht bij elkaar.”