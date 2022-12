IOC heft sancties tegen Rusland en Wit-Rusland nog niet op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

IOC wil sancties tegen Rusland en Belarus nog niet opheffen

21.18 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft nog geen plannen de sancties tegen Rusland en Wit-Rusland op te heffen die werden genomen na de Russische inval in Oekraïne begin dit jaar. Dat heeft de sportorganisatie laten weten, hoewel het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs binnenkort volledig gaat losbarsten.

Het IOC gaf na de inval richtlijnen uit aan de internationale sportfederaties, om atleten uit zowel Rusland als Wit-Rusland zoveel mogelijk uit te sluiten van de grote evenementen. „Het is bepaald niet het moment om deze landen nu tegemoet te komen”, zei een woordvoerder van het IOC. „De maatregelen zijn nog steeds zeer op hun plaats.”

De woordvoerder zei ook niet aan te kunnen geven wanneer er een versoepeling van de maatregelen komt. „Dat is afhankelijk van de situatie in Oekraïne, die dagelijks verandert. Hoewel het kwalificatietraject inderdaad op gang komt, duurt het nog ongeveer anderhalf jaar voordat de Olympische Spelen beginnen. Er kan daarom nog veel gebeuren in de tussentijd.”

Meerdere belangrijke sportfederaties hebben inmiddels al wel aangegeven alleen weer tegen Rusland te willen sporten als het land zich terugtrekt uit Oekraïne.

Omstreden bestuurder Hickey definitief weg uit IOC

20.22 uur: Patrick Hickey vertrekt definitief uit het Internationaal Olympisch Comité. De Ier, die eerder al zijn plaats in het hoofdbestuur opgaf, vertrekt volgens een woordvoerder van het IOC om gezondheidsredenen.

Hickey kwam tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016) in opspraak. Hij werd opgepakt in Brazilië omdat hij werd verdacht van het illegaal handelen in tickets voor sportwedstrijden tijdens de Spelen en zat een tijdje in de gevangenis. Hickey kwam uiteindelijk op borgtocht vrij; hij hield altijd vol onschuldig te zijn.

O’Sullivan had koning van het darten willen worden

17.29 uur: Ronnie O’Sullivan ’waarschuwde’ Michael van Gerwen - ’Ik kom voor jou’ - terwijl hij grapte over het ruilen van het groene laken voor de darts-oche. Dat zeg hij tegen een verslaggever van de Engelse Mirror.

The Rocket, een zevenvoudig wereldkampioen, is de grootste snookerspeler aller tijden en misschien wel het meest natuurlijk begaafde talent ooit om een keu te hanteren.

’MVG’ is ondertussen een van de meest succesvolle darters van zijn generatie en mikt op een vierde wereldkampioenschap darts als het toernooi later deze maand van start gaat in het iconische Alexandra Palace in Londen.

O’Sullivan heeft eerder beweerd dat hij geschikter zou zijn geweest om de ’koning’ van de oche te zijn in plaats van de snookertafel, aangezien hij goed zou gedijen in de levendige sfeer bij de grote dart-evenementen.

En de 46-jarige heeft nu meegewogen in het eeuwige debat over de vergelijkbare moeilijkheidsgraad van een negendarter en een 147 - de twee moeilijkste prestaties in elke sport. O’Sullivan staat versteld van de onwrikbare nauwkeurigheid van de elite dartssterren, maar beweerde dat hij zichzelf nu aan het verbeteren is na een les in zijn plaatselijke pub.

„Ik weet het niet”, zei O’Sullivan toen hij werd ondervraagd over het verschil tussen een negendarter en een 147. „Ik ben verschrikkelijk in darts, dus ik ben stomverbaasd over hoe ze de triple 20 en dubbels blijven raken.”

Van Gerwen begint zijn jacht op zijn vierde wereldtitel op 21 december tegen de winnaar van Niels Zonneveld tegen Lewy Williams. Maar O’Sullivan, een voormalig fervent dartfan, is niet meer zo gegrepen door de sport nu 16-voudig wereldkampioen Phil ’the Power’ Taylor niet langer op het hoogste niveau meedoet.

„Zeg tegen Phil dat hij zijn darts weer tevoorschijn moet halen, we missen hem!’ zei O’Sullivan. ’Ik kijk er niet meer naar nu Phil niet speelt, ik keek er altijd naar als hij daar was. Sommige mensen kijken graag naar iemand die darts gooit – en ik neem aan dat sommige mensen graag naar bepaalde spelers kijken. Phil Taylor was een van degenen die, zelfs als je geen dartfan was, naar hem zou willen kijken”, zegt The Rocket lachend

Labbadia nieuwe trainer VfB Stuttgart

17.01 uur: VfB Stuttgart heeft Bruno Labbadia aangesteld als hoofdtrainer. De oud-speler van onder andere Bayern München volgt de in oktober ontslagen Pellegrino Matarazzo op. De afgelopen weken had assistent-trainer Michael Wimmer diens taken waargenomen.

Labbadia (56) heeft een contract ondertekend bij de club uit de Bundesliga tot de zomer van 2025. „VfB is niet zomaar een club voor mij. Ik heb hier drie jaar doorgebracht in een zeer belangrijke fase van mijn trainerscarrière en wil er nu aan bijdragen Stuttgart voor de Bundesliga te behouden”, zei Labbadia, die tussen 2010 en 2013 trainer was bij de ’Schwaben’.

Stuttgart stelde zaterdag met Fabian Wohlgemuth al een nieuwe technisch directeur aan. De club staat zestiende in de Bundesliga.

Spaanse voetbalbond handhaaft schorsing Lewandowski

13.55 uur: De Poolse sterspeler Robert Lewandowski kan een extra lange vakantie tegemoetzien na de uitschakeling van zijn land op het WK voetbal tegen Frankrijk. De Spaanse voetbalbond RFEF heeft de 34-jarige aanvaller van FC Barcelona definitief voor drie competitieduels geschorst. De bond verwierp maandag een beroep van de Spaanse koploper en handhaafde de straf die twee weken geleden werd opgelegd.

Lewandowski kreeg een maand geleden in de laatste competitiewedstrijd voor het WK tegen Osasuna binnen een half uur twee gele kaarten. Bij het verlaten van het veld tikte hij zijn neus aan, wat werd gezien als „minachting en gebrek aan respect jegens de arbiter.” Later verklaarde de spits dat het gebaar bedoeld was voor trainer Xavi en niet voor de scheidsrechter.

Lewandowski, die topscorer van de Spaanse competitie is met dertien treffers, mist na de hervatting van La Liga de wedstrijden tegen Espanyol, Atlético Madrid en Getafe. Koploper Barcelona heeft een voorsprong van 2 punten op naaste belager Real Madrid.

Vier Nederlandse schakers in challengertoernooi Wijk aan Zee

12.25 uur: Aan het challengertoernooi van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee doen in januari vier Nederlandse schakers mee. Dat zijn Eline Roebers, Max Warmerdam, Erwin l’Ami en Thomas Beerdsen. Vorige maand maakte de organisatie al bekend dat de Nederlanders Anish Giri en Jorden van Foreest van de partij zijn in het elitetoernooi.

Salem Saleh uit de Verenigde Arabische Emiraten is met 2677 punten de deelnemer met de hoogste ranking in het toernooi voor spelers net onder de wereldtop. Met de 13-jarige Amerikaan Abhimanyu Mishra doet volgens de organisatie ook de jongste schaakgrootmeester ter wereld mee, een titel die hij vorig jaar kreeg.

„En ik vind het heel leuk dat Eline Roebers meedoet, een heel groot Nederlands talent”, aldus toernooidirecteur Jeroen van den Berg. „Twee jaar geleden werd zij wereldkampioen bij de meisjes onder 14 jaar. Dit jaar won ze de zilveren medaille aan bord-1 op de Olympiade en is zij tot Internationaal Meester benoemd.”

De winnaar van de Tata Steel Challengers verdient een startbewijs voor het hoog aangeschreven hoofdtoernooi van een jaar later. Bij de afgelopen editie deden drie grootmeesters uit Nederland mee aan het B-toernooi.

De 85e editie van Tata Steel Chess staat van 13 tot en met 29 januari op het programma.

Belgische atletiektweeling Borlée stopt na Spelen

12.05 uur: De tweelingbroers Jonathan en Kevin Borlée stoppen na de Olympische Spelen van Parijs in 2024 met hun atletiekloopbaan. Dat hebben de 34-jarige Belgen aangekondigd op een persconferentie. Samen met hun vier jaar jongere broer Dylan en een wisselende vierde loper zijn ze al jarenlang succesvol op de 4x400 meter.

Vooral van Jonathan Borlée werd verwacht dat hij al eerder zou stoppen met zijn topsportcarrière vanwege aanhoudend blessureleed. „Maar we hebben alles besproken met de coach en we geloven dat we nog dicht bij ons beste niveau kunnen komen.” Die coach is hun vader Jacques Borlée. Hij heeft ook aangekondigd te stoppen na de komende Spelen.

De ’Belgian Tornados’, zoals de ploeg heet, wonnen op drie van de laatste vijf EK’s goud. Bij de laatste editie, dit jaar in München, kwamen de Belgen net tekort voor de titel. De ploeg veroverde eerder ook goud op de WK indoor en brons op de WK outdoor. Jonathan Borlée pakte ook al eens individueel EK-brons op de 400 meter.

Sinkeldam voor twee jaar naar Alpecin-Deceuninck

11.19 uur: Ramon Sinkeldam vervolgt zijn loopbaan bij Alpecin-Deceuninck. De 33-jarige Nederlander tekent voor twee jaar bij de Belgische ploeg van onder anderen Mathieu van der Poel.

Sinkeldam reed vanaf 2018 voor Groupama-FDJ. De Nederlands kampioen op de weg van 2017 werd eerder in verband gebracht met het Franse B&B Hotels. Bij Alpecin-Deceuninck gaat hij waarschijnlijk de sprint aantrekken voor Jasper Philipsen.

„Het klinkt misschien een beetje cliché, maar het is de waarheid: ik ben enorm blij met deze mogelijkheid! Alle puzzelstukjes vallen op hun plaats. Ik ben supergemotiveerd om deel uit te gaan maken van de Alpecin-Deceuninck-sprinttrein en om mijn ervaringen te gaan delen met de andere jongens”, verklaarde Sinkeldam.

Olympia’s Tour start komend voorjaar op TT Circuit Assen

10.53 uur: De wielerkoers Olympia’s Tour gaat komend voorjaar van start op het TT Circuit in Assen. Het gaat om een tijdrit van 9 kilometer. In 2009 werd de openingstijdrit in de Ronde van Spanje al op het circuit verreden. De Zwitser Fabian Cancellara, destijds olympisch kampioen tijdrijden, was toen de snelste.

Olympia’s Tour is de oudste etappekoers van Nederland. Talenten kunnen zich daarin in de kijker rijden bij profteams. Op de erelijst prijken de namen van onder anderen Lars Boom, Cees Bol en Dylan van Baarle. Dit jaar schreef Maikel Zijlaard de 68e editie, die uit vier etappes bestond, op zijn naam.

Op woensdag 22 maart start de 69e editie van Olympia’s Tour.

Davis leidt LA Lakers met 55 punten naar zege in NBA

07.44 uur: Anthony Davis heeft Los Angeles Lakers met maar liefst 55 punten naar een overwinning op Washington Wizards in de NBA geleid (130-119). De 29-jarige Amerikaan was voor de thuisclub niet te stoppen in de Capital One Arena. Davis kwam in de buurt van zijn persoonlijke record in de NBA (59 punten).

De center pakte ook nog eens 17 rebounds. Davis, die twee dagen eerder al 44 punten had gemaakt in het gewonnen duel met Milwaukee Bucks, bleef bescheiden na zijn hoofdrol. „Dit was een geweldige teamprestatie.” De Lakers, die slecht aan het seizoen waren begonnen, boekten hun vijfde overwinning in de laatste zes wedstrijden. De zeventienvoudig kampioen van de NBA staat nu op tien zeges tegenover twaalf nederlagen.

LeBron James, normaal gesproken de grote man bij de Lakers, stond nu met 29 punten in de schaduw van Davis. Lonnie Walker droeg 20 punten bij aan de winst, Russell Westbrook onderscheidde zich met 15 assists.

Ondanks 41 punten van Zach LaVine verloor Chicago Bulls met 110-101 bij Sacramento Kings.