Sport kort: uitblinker Davis bezorgt LA Lakers met liefst 55 punten zege in NBA

Davis leidt LA Lakers met 55 punten naar zege in NBA

07.44 uur: Anthony Davis heeft Los Angeles Lakers met maar liefst 55 punten naar een overwinning op Washington Wizards in de NBA geleid (130-119). De 29-jarige Amerikaan was voor de thuisclub niet te stoppen in de Capital One Arena. Davis kwam in de buurt van zijn persoonlijke record in de NBA (59 punten).

De center pakte ook nog eens 17 rebounds. Davis, die twee dagen eerder al 44 punten had gemaakt in het gewonnen duel met Milwaukee Bucks, bleef bescheiden na zijn hoofdrol. „Dit was een geweldige teamprestatie.” De Lakers, die slecht aan het seizoen waren begonnen, boekten hun vijfde overwinning in de laatste zes wedstrijden. De zeventienvoudig kampioen van de NBA staat nu op tien zeges tegenover twaalf nederlagen.

LeBron James, normaal gesproken de grote man bij de Lakers, stond nu met 29 punten in de schaduw van Davis. Lonnie Walker droeg 20 punten bij aan de winst, Russell Westbrook onderscheidde zich met 15 assists.

Ondanks 41 punten van Zach LaVine verloor Chicago Bulls met 110-101 bij Sacramento Kings.