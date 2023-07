Luchtmatrassen moeten Tour-renners beschermen in scherpe afdaling van Col de la Loze

Het dodelijk ongeluk van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland in de afdaling van de Albulapas vorige maand deed de discussie oplaaien over de veiligheid van gevaarlijke afdalingen in volle finale. In de 17e Tour-rit zit opnieuw zo’n afdaling, want de streep ligt niet op de top van de Col de la Loze, de renners moeten nog vijf kilometer dalen -een smalle, steile afdaling met een aantal scherpe bochten- voor ze de slotkilometer ingaan nabij de Altiport van Courchevel.

ASO heeft in samenwerking met lokale gemeenten alvast maatregelen genomen op de afdaling van de Col de la Loze te beveiligen.

News in France weet dat de matrassen uit het skiën komen. „Méribel en Courchevel organiseerden in februari de wereldkampioenschappen alpineskiën. De beschermende matrassen die toen werden gebruikt, werden in de afdaling (5 km) van de Col de la Loze geplaatst om de renners te beschermen”, klinkt het.