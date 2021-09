Premium Het beste van De Telegraaf

Topschutter maakt 100e treffer in dienst van Arsenal Vivianne Miedema nuchter onder mijlpaal: ’Iets wat ik snel uit de weg wilde hebben’

Door Lars van Soest

Katie McCabe tilt Vivianne Miedema op nadat de spits haar hattrick heeft gecompleteerd. Ⓒ HH/ANP

Het is een bijzonder gegeven. Vivianne Miedema heeft in haar voetballeven al zo vaak gescoord, dat het eigenlijk heel normaal aanvoelt wanneer de aanvaller wéér een record aan diggelen knalt. Donderdag was het weer zo ver en doorbrak de Oranje-topschutter aller tijden met een hattrick tegen Slavia Praag (4-0 zege) de magische grens van honderd doelpunten voor Arsenal. Met haar voltreffers hielp de wandelende doelpuntenfabriek uit Hoogeveen haar club en passant aan een ticket voor de groepsfase van de Champions League.