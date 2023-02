PSV gaat mogelijke (mega)boete verhalen op veldbestormer

PSV bevestigde dat de 20-jarige man uit Roermond een stadionverbod heeft. De club wil een betere aanpak van het verbod. „Wij gaan met de betreffende instanties in gesprek hoe we de stadionverboden beter kunnen handhaven, hopelijk door middel van een meldplicht”, zei algemeen directeur Marcel Brands. „Dit is PSV onwaardig en wij schamen ons er diep voor.”

Verdachte zit nog vast

De Eindhovense club wacht het onderzoek van de politie af. De 20-jarige supporter zit nog vast en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt berecht via het snelrecht.

Eerder voorval

Het voorval lijkt het meest op wat in 2011 gebeurde bij de KNVB-bekerwedstrijd Ajax-AZ. Ajax kreeg toen slechts een boete van 10.000 euro en een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek, nadat een fan met een stadionverbod het veld op was gekomen en doelman Esteban Alvarado had aangevallen. De straffen van de KNVB zijn echter niet te vergelijken met die van de UEFA, die in de regel veel strenger optreedt. De bekerwedstrijd tegen AZ werd overigens zonder publiek overgespeeld. De belager van Esteban, Wesley van W. uit Almere, kreeg zes maanden cel voor het aanvallen van de keeper, waarvan twee voorwaardelijk.