PSV gaat mogelijke (mega)boete verhalen op veldbestormer, spelersvakbond wil actie

PSV bevestigde dat de 20-jarige man uit Roermond een stadionverbod heeft. De club wil een betere aanpak van het verbod. „Wij gaan met de betreffende instanties in gesprek hoe we de stadionverboden beter kunnen handhaven, hopelijk door middel van een meldplicht”, zei algemeen directeur Marcel Brands. „Dit is PSV onwaardig en wij schamen ons er diep voor.”

Sevilla verklaarde een dag na het Europese duel dat het „een zaak is van de UEFA.” „Iemand van PSV heeft excuses aangeboden voor wat er is gebeurd”, voegde een woordvoerder van Sevilla toe tegenover het ANP.

Oproep tot veiligere werkomgeving

Ondertussen heeft FIFPRO - de internationale spelersvakbond voor voetballers - supportersgroepen, clubs en competities gevraagd om meer verantwoordelijkheid te nemen voor een veiligere werkomgeving. FIFPRO ziet het incident tijdens het duel in de tussenronde van de Europa League als onderdeel van „een verontrustende tendens, die een dringend en gecoördineerd antwoord vraagt van de voetbalindustrie”, aldus de vakbond in een verklaring.

„Het voetbalveld is de werkomgeving van professionele voetballers en deze moet net zo vrij zijn van geweld en misbruik als elke andere werkomgeving in onze maatschappij.”

FIFPRO vindt dat de aanvallen op spelers „niet langer als opzichzelfstaande incidenten” kunnen worden gezien. „Er is ook geweld tegen spelers gebruikt op voetbalvelden in onder meer Australië, Colombia, Engeland, Frankrijk, Italië, Turkije en elders.”

Verdachte zit nog vast

De Eindhovense club wacht het onderzoek van de politie af. De 20-jarige supporter zit nog vast en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt berecht via het snelrecht.

Eerder voorval

Het voorval lijkt het meest op wat in 2011 gebeurde bij de KNVB-bekerwedstrijd Ajax-AZ. Ajax kreeg toen slechts een boete van 10.000 euro en een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek, nadat een fan met een stadionverbod het veld op was gekomen en doelman Esteban Alvarado had aangevallen. De straffen van de KNVB zijn echter niet te vergelijken met die van de UEFA, die in de regel veel strenger optreedt. De bekerwedstrijd tegen AZ werd overigens zonder publiek overgespeeld. De belager van Esteban, Wesley van W. uit Almere, kreeg zes maanden cel voor het aanvallen van de keeper, waarvan twee voorwaardelijk.