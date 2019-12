De Ligt lijkt weer speelklaar bij Juventus

De kampioen van Italië liet weten dat de oud-verdediger van Ajax de volledige sessie heeft kunnen meemaken. Zeer waarschijnlijk maakt hij deel uit van de selectie voor de wedstrijd van zondag tegen Udinese.

De Ligt deed eerder deze week niet mee in het Champions League-duel bij Leverkusen, dat door Juventus werd gewonnen. Douglas Costa, die in Duitsland ook ontbrak, is inmiddels eveneens weer fit. Aaron Ramsey is vermoedelijk nog niet beschikbaar tegen Udinese.

