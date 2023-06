Manchester City wint Champions League ondanks vroeg uitvallen sterspeler De Bruyne

Manchester City, met 90 minuten een voortreffelijke Nathan Aké, liet de Bosporus lichtblauw oplichten. Vanuit de nok van het immense Atatürk Olympyat-stadion leek de hemel op het veld na het laatste fluitsignaal neer te dalen. Een en al lichtblauw, een en al feestvreugde bij 35.000 City-fans en uitzinnige spelers. Met een feestende Guardiola voorop, die zijn ploeg voor de tweede keer in drie jaar naar een finale leidde maar de eerste dus verloor van Chelsea in 2021 en nu zijn ultieme droom werkelijkheid zag worden.

Sjeik Mansour was pas voor de tweede keer sinds hij Manchester City in 2008 voor 250 miljoen euro overnam aanwezig bij een wedstrijd van zijn eigen club. Het bewijst precies waar hij al die tijd waarde aan heeft gehecht. Het ging hem om wereldfaam, om internationale status, niet om alleen de beste van Engeland te zijn.

In de stad Manchester is City ook eindelijk verlost van de bespottingen door de ‘rode’ buurman, de enige Engelse club die ooit de Treble – Premier League, FA Cup en Champions League – heeft gewonnen. De club van Sir Alex Ferguson klaarde die klus in het seizoen 1998-1999.

Leermeester Cruijff

De laatste keer dat Guardiola de Champions League won was al weer 12 jaar geleden (2011), twee jaar eerder had hij Barca ook al naar de Treble geleid. Het is hem gegund, want met het totaal-voetbal en aanvalsspel zoals hij dat van zijn grote leermeester Johan Cruijff heeft meegekregen verwent hij al jaren miljoenen voetballiefhebbers bij al zijn clubs. Maar oh wat heeft hij er in de eindstrijd voor moeten knokken.

Voor aanvang van het duel in het broeierige Istanbul was het buiten een volksfeest, waarbij de Turkse autoriteiten niets aan het toeval hadden overgelaten om alles in goede banen te leiden voor de tienduizenden Italianen en Engelsen. Megagrote fan-dorpen op de heuvels met uitzicht op de stad. Op geen enkele manier mocht het misgaan zoals vorig jaar in Parijs, waar het tot verschrikkelijke confrontaties kwam met lokale relschoppers, de politie en in het nauw geraakte Liverpool-supporters.

,,Dit is Istanbul, wij zijn gewend om internationale evenementen te organiseren, niet alleen in de sport maar ook op het politieke vlak’’, zei de vice-president, Nuket Ezberci, van de Turkse voetbalbond. Buiten het stadion stond het leger, aangevuld door wel duizend beveiligers, die ook binnen het stadion nog eens met enorme aantallen aanwezig waren.

De UEFA verzorgde een show vooraf die de boel moest opzwepen, maar die niet door een show op het veld werd opgevolgd. Inter toonde zich zoals verwacht een taaie rakker, en liet ook heel snel de bedoelingen zien. Het kwam niet om aan te vallen, het kwam niet om mee te doen aan een flitsend schouwspel en het rekte al in de eerste tien minuten heel lang tijd bij de eerste hoekschop. De spelers en supporters van Manchester City ergerden zich eraan, maar nergens staat geschreven dat je het spel en het ritme van Guardiola’s immer swingende ploeg niet mag saboteren.

Drama De Bruyne

Kevin De Bruyne en de zijnen durfden zich ook niet direct in het diepe te storten, al was Bernardo Silva met een fraaie actie op de rechterflank dicht bij de 1-0 toen hij zijn krullende inzet net langs de paal zag verdwijnen. Daarna duurde het een half uur voordat Erling Haaland een keer in stelling werd gebracht. De Noor haalde meteen uit en zag hoe André Onana ternauwernood met een handje redding kon brengen. Twee minuten later knalde De Bruyne van buiten het zestienmetergebied op het doel van de vroegere Ajax-keeper. En dat was een trap met verstrekkende gevolgen…

De Belgische sterspeler verrekte een dijbeenspier en zeeg kort daarna neer op het gras van het Olympisch stadion. De medische staf probeerde hem nog wel even op te lappen, maar het verdriet was al zichtbaar in het gezicht van de middenvelder. Tien minuten voor de pauze was zijn finale voorbij en daarmee herhaalde zich het drama van twee jaar geleden.

In de eindstrijd (Champions League) van 2021 liep hij na een uurtje een gebroken neus op na een clash met Chelsea verdediger Antonio Rudiger en moest hij de strijd staken. Het was een klap van jewelste voor Guardiola en zijn spelers, die zich toch al realiseerden dat ze een flinke kluif aan de vechtploeg uit Milaan hadden.

Italiaanse stijl

Inter had een voortreffelijke organisatie, paste dubbele dekking toe op Haaland en had bij bij elke kantwissel van Manchester City ook direct dubbele dekking. Rond het strafschopgebied dekten alle verdedigers razendsnel door om de schoten te blokken en daarmee was het volledig de Italiaanse stijl van verdedigen. Niet mooi, wel goed.

Waar de Engelsen De Bruyne moesten inwisselen voor het grote jeugdproduct Phil Foden, verving Inzaghi zijn spits Edin Dzeko voor Romelu Lukaku. Een ingeplande wissel, want Dzeko is op een leeftijd van 37 jaar niet meer in staat de 90 minuten vol te maken.

Maar diep in de tweede helft kwam de beloning voor Manchester City toen Rodri een aanval beheerst afrondde met een knal langs de aan de grond genagelde Onana. Het doelpunt maakte van de finale toen eindelijk een mooi schouwspel. Plotseling bleken de Italianen wél te kunnen aanvallen. Ze waren nog geen twee minuten later dicht bij de gelijkmaker, maar Federico Dimarco zag zijn kopbal op de lat belanden en in de rebound kopte hij op de benen van Lukaku.

Guardiola liet zijn ploeg niet massaal verdedigen maar ging nog eerder op zoek naar de 2-0. Daar was Foden dichtbij, toen hij alleen op Onana afging. De Italianen durfden er daardoor ook niet meer massaal uit te komen.