India gelooft ogen niet: Nederlandse cricketster moet maaltijden rondbrengen

Paul van Meekeren Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De Nederlandse cricketer Paul van Meekeren is groot nieuws in India en andere grote cricketlanden na een reactie op Twitter dat hij afgelopen zondag eigenlijk in Australië de WK-finale had moeten spelen: ’In plaats van vandaag te cricketen, rij ik maaltijden rond. Keep smiling people!” Het bericht van de Dutch deliveryboy gaat inmiddels viral.