Atletiekunie wijkt volgend jaar voor NK indoor uit naar Gent

Omnisport Apeldoorn, sinds 2009 het thuis van alle Nederlandse kampioenschappen indoor voor de Atletiekunie, is vanwege de geplande Europese kampioenschappen baanwielrennen van 14 tot en met 18 februari 2024 niet beschikbaar.

Dit valt precies in het door de internationale atletiekfederatie vastgestelde uniforme datum voor alle wereldwijd georganiseerde nationale atletiek indoorkampioenschappen van 17/18 februari. Dit vormt ook een bepalende schakel in de kwalificatie voor de WK Indooratletiek in Glasgow van 1 tot en met 3 maart 2024.

Vóór de realisatie van Omnisport Apeldoorn was Gent in de jaren 2000 tot en met 2008 al strijdtoneel van de NK Indoor Senioren, nadat de Houtrust indoorhal in Den Haag vanwege instortingsgevaar noodgedwongen moest sluiten. De Atletiekunie gaat in de organisatie voor 2024 nauw samenwerken met atletiekvereniging Sprint uit Breda.

De NK’s Indoor Meerkamp & Masters en Juniorenkampioenschappen worden in 2024 wel in het vertrouwde Omnisport gehouden, weliswaar niet in de gebruikelijke februarimaand maar mogelijk al in januari.