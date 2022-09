Volgend jaar twee Nederlanders in Formule 1: Nyck de Vries op weg naar AlphaTauri

Autosport

Nyck de Vries topkandidaat bij AlphaTauri

Een Formule 1-stoeltje voor Nyck de Vries in 2023 komt steeds dichterbij. De coureur (27) is gesignaleerd in Graz met Helmut Marko en is de topkandidaat om Pierre Gasly op te volgen bij AlphaTauri.