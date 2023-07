Nieuwe deal met Hamilton duurt veel langer dan gedacht

Het huidige contract van de 38-jarige Hamilton bij Mercedes loopt dit jaar af. De coureur gaf al aan het einde van het vorige seizoen te kennen dat hij langer wil doorgaan om een historische achtste wereldtitel te veroveren, maar een nieuwe deal blijkt minder eenvoudig tot stand te komen dan gedacht.

Wolff zei eerder dat een nieuwe overeenkomst er zou zijn voor de Grote Prijs van Canada (18 juni), maar hij liet afgelopen weekeinde in Oostenrijk doorschemeren dat er voor de komende Britse Grand Prix (9 juli) nog geen overeenstemming zal zijn. „Het laat alleen wat langer op zich wachten omdat er details moeten worden geregeld en dat willen we tot in de perfectie doen. We praten niet meer over geld of duur, maar over andere zaken die we in de toekomst goed willen doen en optimaliseren”, zei Wolff.

Hamilton is de meest succesvolle coureur aller tijden in de Formule 1 met zeven wereldtitels en een recordaantal van 103 Grand Prix-zeges. Zijn laatste zege dateert alweer van 2021, toen hij de Grote Prijs van Saoedi-Arabië won. De race daarna verspeelde hij in Abu Dhabi de wereldtitel aan Max Verstappen. Sindsdien is de Nederlander van Red Bull oppermachtig in de koningsklasse van de autosport.