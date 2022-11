Rolstoeltennisster De Groot pakt wereldtitel, weer dubbeltitel Koolhof

De 25-jarige De Groot won dit jaar en vorig jaar alle vier de grandslamtoernooien. In de zomer van 2021 kroonde ze zich ook tot paralympisch kampioene.

Bij de mannen ging de titel naar de Japanner Tokito Oda, die in eindstrijd de Brit Alfie Hewett met 6-4 6-3 versloeg. Bij de quads, spelers met een beperking aan zowel de armen als benen, voor mannen versloeg Sam Schröder landgenoot Niels Vink in de finale: 6-3 6-0.

Koolhof pakt in Parijs zevende dubbeltitel van dit jaar

Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski hebben hun zevende ATP-titel van dit jaar veroverd. Koolhof en Skupski zegevierden op het masterstoernooi van Parijs. Ze versloegen in de finale de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek in twee sets: 7-6 (5) 6-4.

Met het bereiken van de finale in Parijs verzekerden Koolhof en Skupski zich zaterdag al van de eerste plaats op de wereldranglijst bij de dubbels. „Het is een droom om de nummer 1 van de wereld te worden. Dat betekent alles voor me”, zei Koolhof na de winst op de Brit Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara uit Finland via een matchtiebreak: 6-1 6-7 (4) 10-6.

Koolhof (33) en Skupski (32) bereikten dit seizoen tien keer de finale van een ATP-toernooi. Het Nederlands/Britse duo verloor er drie, onder meer op de US Open. Koolhof en Skupski veroverden in Parijs hun derde masterstitel van 2022. Ze doen later deze maand mee aan de ATP Finals in Turijn, het slottoernooi van het jaar.

Rus verliest finale in Estland

Arantxa Rus is er niet in geslaagd een klein ITF-toernooi in Estland te winnen. De beste tennisster van Nederland verloor in Haabneeme in de finale van de Noorse Malene Helgø. Het werd 6-4 6-2 voor de nummer 396 van de wereld.

De 31-jarige Rus sluit haar seizoen af met een aantal ITF-toernooien om belangrijke punten te verzamelen in de strijd om een plaatsbewijs voor de Australian Open, begin volgend jaar. De mondiale top 100 is zeker van deelname, terwijl Rus deze week begon als de nummer 115 van de wereld.

Komende week doet Rus mee in het Egyptische Sharm-el-Sheikh, terwijl het Nederlands Billie Jean King Cup-team aantreedt tegen Frankrijk. Rus paste voor die ontmoeting om voor haar eigen loopbaan te kiezen.