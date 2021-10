Twee Oranje Leeuwinnen trefzeker voor Wolfsburg in Champions League

Voor de Duitse club kwamen op eigen veld onder anderen de Nederlandse internationals Dominique Janssen (4-0) en Joëlle Smits (5-0) tot scoren. Smits kwam na de rust het veld in. Janssen ging in de 63e minuut naar de kant.

Daarnaast kwamen er nog een Oranje-international in actie. Jill Roord speelde de hele wedstrijd en Shanice van de Sanden bleef bij de thuisploeg op de bank.

In de poule staat Wolfsburg na twee duels op 4 punten. Servette is nog puntloos. Juventus (3 punten) speelt in deze groep woensdagavond thuis tegen Chelsea (1 punt).