Handbalsters verliezen ook tweede oefenduel in Kroatië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbal: Nederlandse vrouwen verliezen ook tweede oefenduel in Kroatië

19:28 uur De Nederlandse handbalsters hebben ook hun tweede en laatste oefenduel in de Kroatische stad Porec verloren. Nadat woensdag het gastland al met 24-23 net te sterk was voor Oranje, werd de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade een dag later ook door Brazilië verslagen.

Het Zuid-Amerikaanse team, net als Nederland deelnemer aan de Spelen van Tokio komende zomer, versloeg de wereldkampioen met duidelijke cijfers: 25-19.

Oranje was gehavend afgereisd naar Kroatië voor het drielandentoernooi. Liefst zeven internationals, allen uitkomend in de Bundesliga, verbleven de afgelopen dagen in quarantaine vanwege een coronageval. Onder hen waren Kelly Dulfer, Laura van der Heijden en Danick Snelder.

Basketbal: Hartklachten doen LaMarcus Aldridge stoppen

19:00 uur NBA-ster LaMarcus Aldridge moet zijn loopbaan op 35-jarige leeftijd beëindigen. De basketballer van Brooklyn Nets kampt met hartklachten, maakte hij donderdag op Twitter bekend.

De zevenvoudige All-Star liet vorige maand zijn contract bij San Antonio Spurs ontbinden om bij Brooklyn Nets aan de zijde gaan te spelen van toppers als James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving en Blake Griffin. Een paar weken later is dat avontuur al weer voorbij. „Tijdens mijn laatste wedstrijd had ik al last van hartritmestoornissen”, schreef Aldridge. „Later die nacht werden de stoornissen alleen maar erger en dat werd een van de engste ervaringen in mijn leven.”

Aldridge onderging tal van onderzoeken in het ziekenhuis. „Ik ben aan de beterende hand, maar het heeft me toch aan het denken gezet. Vijftien jaar stond basketbal op nummer 1 in mijn leven. Nu is de tijd gekomen om voor mijn gezondheid en familie te kiezen.”

Wielrennen: Fuglsang als kopman van Astana naar Gold Race

18.06 uur: De Deen Jakob Fuglsang is de kopman van Astana in de Amstel Gold Race en de daaropvolgende Ardenner klassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Fuglsang komt naar Nederland en België om zijn prestatie van 2019 te herhalen. Toen stond hij in alle drie koersen op het podium, in Luik op de hoogste trede.

„Zoals iedereen weet zijn de Ardenner klassiekers hoogtepunten in mijn seizoen en behoren ze ook tot mijn favoriete koersen. Deze wedstrijden liggen me, vooral de Amstel Gold Race in de vorm waarin hij dit jaar wordt verreden. Ik ben goed uit de Ronde van Baskenland gekomen”, vertelde Fuglsang, die in Limburg zondag een gesloten parcours aantreft dat herinneringen oproept aan het WK van 2012 in Valkenburg. Vanwege de coronamaatregelen worden er rondes gereden over een parcours van ongeveer 17 kilometer, zoals dat bij een wereldtitelstrijd gebruikelijk is.

Fuglsang zegt te geloven in de kracht van de ploeg waarmee hij de drie wedstrijden zal rijden. Zijn helpers zijn de Spanjaarden Alex Aranburu en Omar Fraile, de Italiaan Samuele Battistella, de Zuid-Afrikaan Stefan De Bod, de Canadees Hugo Houle en de Kazach Alexei Luzenko.

Tafeltennis: WK voor het eerst naar Verenigde Staten

17.28 uur: De wereldkampioenschappen zullen in 2021 voor het eerst worden gehouden in de Verenigde Staten. Houston is aangewezen als speelstad voor de mondiale titelstrijd van 23 tot en met 29 november. Met strikte coronaprotocollen om een veilige omgeving te creëren voor de deelnemers, meldde de internationale tafeltennisfederatie ITTF.

De WK zijn voor het laatst gehouden in 2019 in Boedapest. De titels waren voor de Chinees Ma Long bij de mannen en diens landgenote Liu Shiwen bij de vrouwen. Vorig jaar zou de titelstrijd voor landenteams worden gehouden in het Zuid-Koreaanse Busan, maar door de uitbraak van het coronavirus kon dat toernooi niet doorgaan.

Voetbal: Real Madrid opent halve finales op 27 april thuis tegen Chelsea

12.54 uur: Real Madrid en Chelsea spelen op 27 april de eerste halve finale van de Champions League. De Spaanse voetbalgrootmacht, al dertien keer winnaar van het belangrijkste Europese clubtoernooi, speelt dan thuis. De return op Stamford Bridge in Londen is op woensdag 5 mei, meldt de UEFA.

Paris Saint-Germain speelt de eerste wedstrijd van de halve finales op 28 april thuis tegen Manchester City. De return in Manchester is op 4 mei.

De finale van de Champions League staat geprogrammeerd op 29 mei in het olympisch stadion van Istanbul in Turkije.

Biljarten: EK driebanden Berlicum weer met een jaar uitgesteld

11.40 uur: Het Europees kampioenschap driebanden in Berlicum is voor het tweede jaar op rij uitgesteld vanwege de coronapandemie. Het biljarttoernooi zou aanvankelijk in juni 2020 worden gehouden, maar werd destijds verplaatst naar juni 2021 en is nu opnieuw een jaar opgeschoven. De exacte speeldata in 2022 zijn nog niet bekend, wel is nu al beslist dat Berlicum de speellocatie blijft.

De organisatie meldt dat er te veel vragen en onzekerheden zijn om het EK goed te kunnen organiseren. Zo is niet duidelijk of publiek aanwezig kan zijn en of spelers veilig kunnen reizen. „De restricties zullen wellicht vanaf 28 april weer kenbaar gemaakt worden, maar het tijdsbestek wordt dan simpelweg te kort om alles nog op de gewenste wijze te kunnen organiseren”, aldus een woordvoerder.

Atletiek: Marathonlopers acht keer over landingsbaan vliegveld Twente

Twente Airport dient zondag als een ietwat desolaat decor voor een marathon. Ruim vijftig atleten (32 mannen en 19 vrouwen) lopen op het afgesloten vliegveld bij Enschede een wedstrijd over 42,195 kilometer. Onder hen drie mannen en drie vrouwen uit Nederland, die pogen zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio deze zomer.

Absolute blikvanger is de Keniaan Eliud Kipchoge, de houder van het officiële wereldrecord met 2.01.39, maar ook de eerste man die de marathon onder de 2 uur wist te volbrengen. Kipchoge loopt de wedstrijd in Twente als voorbereiding op de Spelen. Hij is de regerend olympisch kampioen en al zeker van deelname in Japan. Voor de drie Oegandese atleten die aan de start komen, is de marathon wel degelijk een kwalificatiemoment. Opvallende naam is die van Stephen Kiprotich. Hij is de olympisch kampioen van de Spelen van 2012 in Londen.

Global Sports van atletenmanager Jos Hermens is de drijfveer achter de zogeheten Mission Marathon. Hamburg zou aanvankelijk de wedstrijd organiseren op 11 april, maar aangescherpte coronabeperkingen dreven de hardlopers uit Duitsland naar Twente, waar het afgelegen vliegveld lag te lonken als alternatieve locatie. Het parcours is inmiddels uitgezet; de atleten lopen acht keer een ronde van 5 kilometer en dan nog een aparte strook van ongeveer 1 kilometer naar start en finish. Acht keer rennen ze over de kaarsrechte landingsbaan.

„We bekijken nog welke richting ze de ronde lopen, want we willen uiteraard rugwind op het stuk over de landingsbaan”, zegt een woordvoerder van de organisatie. „Een ander deel van het parcours loopt langs een bosrand, dus daar zal de wind dan een minder grote rol spelen.”

Michel Butter, Roy Hoornweg en Mohamed Ali zijn de Nederlandse hardlopers die zich willen kwalificeren voor de olympische marathon, die op 8 augustus is gepland. Het is dringen bij de mannen, want vijf atleten voldeden al aan de limiet van 2.11.30 en sportkoepel NOC*NSF mag maar drie marathonlopers uitzenden naar de Spelen. De Atletiekunie zal begin juni de drie gelukkigen aanwijzen.

Van het drietal dat in Twente de rondjes op de luchthaven loopt, is Butter de bekendste. Hij liep 2.09.58 als beste tijd en miste in 2016 op 8 seconden de limiet voor de Spelen in Rio. De atleet uit Castricum was eigenlijk al gestopt, maar grijpt nu toch de kans aan om alsnog olympische deelname af te dwingen.

Ruth van der Meijden, Bo Ummels en Jill Holterman willen zich bij Andrea Deelstra voegen, de enige Nederlandse vrouw die tot dusver onder de limiettijd van 2.28.30 wist te lopen. Voor alle drie geldt dat ze een dik persoonlijk record moeten realiseren, want geen van hen liep de 42,195 kilometer al eens onder de 2.30.

Wielrennen: Alaphilippe verlengt bij Deceuninck tot eind 2024

11.14 uur: Julian Alaphilippe heeft zijn contract bij Deceuninck - Quick Step verlengd tot het einde van 2024. De Franse wereldkampioen rijdt sinds 2014 bij de Belgische ploeg van Patrick Lefevere.

„Ik ben heel blij met mijn contractverlenging. Het was voor mij een logische stap en er is geen moment sprake geweest om iets anders te doen”, zegt Alaphilippe. „Ik kijk ernaar uit om met deze ploeg verder te gaan en bedank Patrick en de sponsoren voor het vertrouwen dat ze al acht jaar hebben en nog steeds hebben. Het is ongelofelijk wat we samen hebben bereikt.”

De Fransman veroverde afgelopen jaar de wereldtitel op de weg in Italië. Dit seizoen won hij een etappe in de Tirreno-Adriatico. Eerder won hij onder meer Milaan-Sanremo en Strade Bianche en vijf etappes in de Tour de France.

Lefevere legde vorige week het Belgische talent Remco Evenepoel voor langere periode vast. De 21-jarige Belg, die al heel wat grote koersen won en in eigen land vaak wordt vergeleken met vijfvoudig Tourwinnaar Eddy Merckx, verlengde zijn contract bij de ploeg met vijf jaar tot eind 2026.

Wielrennen: Van Aert ’nog heel gemotiveerd’ voor Amstel Gold Race

10.55 uur: Wout van Aert wil zijn voorjaar zondag goed afsluiten in de Amstel Gold Race. De Belg van Jumbo-Visma krijgt in de Nederlandse klassieker gezelschap van medekopman Primoz Roglic.

Van Aert kan terugvallen op een sterkere ploeg dan in de Brabantse Pijl waar hij afgelopen woensdag tweede werd. Met Roglic en Jonas Vingegaard komen de nummers één en twee uit de Ronde van het Baskenland erbij. „Ik denk dat de benen nog wel gewoon goed zijn”, sprak hij na afloop van de Brabantse Pijl. „Ik deed opnieuw mee voor de zege, maar het lukte net niet in de sprint. Er was iemand sterker. Dat moet je kunnen toegeven. Zondag komen de ploegmaten van het Baskenland erbij. We starten zeker met een heel sterke ploeg. Ik kijk ernaar uit.”

De Belgische wielrenner is met Roglic speerpunt van de ploeg in de Amstel Gold Race. „Primoz en ik starten op gelijke voet. De tactiek spreekt voor zich. Normaal gezien ben ik sneller in de sprint, dus kan hij volop in de aanval. We vullen mekaar goed aan. Het is een mooi deelnemersveld en ik ben zeker dat de renners die in de Brabantse Pijl de finale reden dat ook zondag gaan doen. Ik ben nog heel gemotiveerd voor deze koers.”

Voetbal: Geen proflicentie Belgische voetbalclubs Moeskroen en Oostende

09.22 uur: De Belgische voetbalclubs Moeskroen en KV Oostende zijn er niet zeker van dat zijn volgend seizoen nog actief zijn in de hoogste Belgische profdivisie. Voetbalbond KBVB heeft beide clubs geen proflicentie toegekend wegens onduidelijkheden en onvolledigheden in hun aanvragen. Terugzetting naar de tweede amateurklasse dreigt.

Beide clubs hebben nu drie dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), dat voor 10 mei een uitspraak moet doen. Die procedure geeft Oostende en Moeskroen de kans nieuwe stukken aan hun dossier toe te voegen.

Oostende diende volgens de KBVB een onvolledig licentiedossier in, waardoor de club de continuïteit in zijn voortbestaan niet kon aantonen. Bij Moeskroen zijn financiële perikelen de oorzaak voor de weigering van de licentie. „Er zijn volgens de licentiecommissie twijfels over de continuïteit van de financiën”, luidt een communiqué van Moeskroen. „De club is ervan overtuigd het tegendeel te kunnen bewijzen bij het BAS.”

Voetbal: Bescheiden Defensa y Justicia verovert Supercup Zuid-Amerika

08.13 uur: De bescheiden Argentijnse club Defensa y Justicia heeft een grote voetbalprijs veroverd. De club won de Zuid-Amerikaanse Supercup door de Braziliaanse grootmacht Palmeiras te verslaan. Dat gebeurde na het nemen van strafschoppen.

Defensa y Justicia speelt pas sinds 2014 in de hoogste Argentijnse divisie en verraste dit jaar al met winst van de Copa Sudamericana. De club verdiende daarmee het duel om de Supercup met Palmeiras, de winnaar van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.

Defensa had de thuiswedstrijd in Florencio Varela met 2-1 verloren, maar won woensdagavond (plaatselijke tijd) de return in Brasilia met 2-1. De gelijke stand van 3-3 over twee duels maakte een beslissende strafschoppenserie noodzakelijk; die won Defensa met 4-3.

Basketbal: Philadelphia 76ers verslaat Brooklyn Nets in NBA-topper

08.02 uur: Philadelphia 76ers heeft de basketbaltopper in de NBA tegen Brooklyn Nets met 123-117 gewonnen en daarmee ook de strijd om de koppositie in de oostelijke divisie. Joel Embiid vertolkte een hoofdrol voor de ’Sixers’ die op jacht zijn naar hun eerste kampioenschap sinds 1983. Hij maakte 39 punten in het duel. Tobias Harris was goed voor 26 punten.

Bij Brooklyn Nets ontbraken de sterspelers James Harden en Kevin Durant waarmee er veel druk kwam te liggen op de schouders van Kylie Irving. Hij speelde goed en maakte 37 punten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor. De Nets bleven door de nederlaag op 37 zeges staan in dit seizoen, Philadelphia heeft er nu één meer: 38.

Stephen Curry droeg 42 punten bij aan de monsterzege van Golden State Warriors op Oklahoma City Thunder: 147-109. Curry, die eerde deze week Wilt Chamberlain afloste als clubtopscorer aller tijden, speelde niet eens de hele wedstrijd mee. In het vierde en laatste kwart kreeg de topschutter, die elf 3-punters maakte, rust. Draymond Green had met een triple double ook een groot aandeel in de winst van de Warriors: 12 punten, 10 rebounds en 16 assists.

Algemeen: Japanse regeringspartij: afgelasten Olympische Spelen is optie

07.20 uur: Het afgelasten van de Olympische Spelen dit jaar is een serieuze optie als de coronapandemie oncontroleerbaar mocht worden, heeft de voorzitter van de Japanse regeringspartij LDP donderdag gezegd volgens het Japanse persagentschap Kyodo. De spelen staan gepland voor over minder dan honderd dagen.

Als een stijgend aantal coronabesmettingen betekent „dat het onmogelijk is, dan moeten we het opgeven”, zegt Toshihiro Nikai in een interview op de Japanse televisie.

Partijzwaargewicht Nikai, een van de belangrijkste politieke bondgenoten van premier Yoshihide Suga, staat er in Japan om bekend geen moordkuil van zijn hart te maken. Slechts weinig LDP-parlementariërs hebben tot dusver openlijk durven speculeren over het gevoelige onderwerp van het afgelasten van de Olympische Spelen.

Het grootste sportevenement ter wereld werd eerder al een jaar uitgesteld en wordt vooralsnog dit jaar gehouden, zonder buitenlandse toeschouwers. Japan worstelt de laatste tijd met stijgende besmettingsaantallen. In de hoofdstad Tokio blijven de aantallen toenemen sinds de regering er een einde heeft gemaakt aan de noodtoestand. Osaka heeft momenteel te kampen met recordaantallen coronabesmettingen.

De Japanse regering gaat desondanks door met de voorbereidingen en heeft afstandsregels ingesteld voor toeschouwers bij de spelen, die vooralsnog op 23 juli moeten beginnen. De traditionele estafette met de Olympische fakkel werd al sterk versoberd.

Opiniepeilingen laten een afkalvend enthousiasme onder de Japanners zien voor de Spelen. „Canceling Olympics” was donderdag trending onder Japanse Twitter-gebruikers met bijna 300.000 berichten. De uitspraken van LDP-voorzitter Nikai komen nadat ook volksgezondheidsexperts de afgelopen dagen alarm sloegen over de stijgende besmettingsaantallen.

De hoogste medisch adviseur van de Japanse regering zegt dat Japan inmiddels in zijn vierde coronagolf zit. Die wordt verergerd door gemuteerde varianten van het coronavirus. Een hoogleraar van de Universiteit van Kyoto zei onlangs in een Japans tijdschrift dat de Olympische Spelen wat hem betreft opnieuw moeten worden uitgesteld. Het organisatiecomité had geen directe reactie op de uitspraken van LDP-voorzitter Nikai.