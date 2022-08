Van Nistelrooy traint met 26 PSV-spelers richting kraker tegen AS Monaco

Na drie seizoenen absentie in het hoofdtoernooi van de Champions League is er PSV veel aan gelegen om zich weer bij de elite van het Europese clubvoetbal te voegen. Financieel zou het een enorme impuls zijn met zo’n 35 miljoen euro aan extra inkomsten, een veelvoud van het bedrag dat kan worden verdiend in de Europa League. Het eerste duel eindigde vorige week in 1-1.

Als PSV erin slaagt AS Monaco uit te schakelen dan treffen de Eindhovenaren in de play-off van de Champions League de winnaar van het tweeluik tussen Union Saint-Gilloise en Rangers FC. Het eerste duel tussen beide ploegen eindigde vorige week in een 2-0 zege voor de Belgen.

Drie keer eerder tegen Monaco

De UEFA heeft Jesús Gil Manzano aangesteld als scheidsrechter voor PSV-AS Monaco. De Spanjaard floot nooit eerder een wedstrijd van PSV.

PSV speelde in het Philips Stadion drie keer eerder tegen AS Monaco. Vorig seizoen bleken de Monegasken in de Europa League nipt te sterk. Ze wonnen in de slotfase met 1-2. Met diezelfde cijfers wist AS Monaco in 2003 ook te winnen in het lader van de Champions League, terwijl een seizoen later PSV door een doelpunt van Alex de enige overwinning pakte (1-0). PSV bereikte toen ten koste van AS Monaco de kwartfinales van de Champions League en zou uiteindelijk pas in de halve finale door AC Milan worden gestuit door een laat doelpunt van Massimo Ambrosini.