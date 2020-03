Van den Brom legt verantwoordelijkheid bij spelers FC Utrecht

„De spelers volgen nu een thuisprogramma, met opdrachten die ze dagelijks moeten uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende krachtoefeningen, maar ook conditionele oefeningen. Hardlopen kan bijvoorbeeld nog in de buitenlucht, dus dat vragen we de spelers ook te doen. De spelers weten precies wat ze moeten doen om zo fit mogelijk te blijven”, vertelt Van den Brom. ,,Die opdrachten zorgen ervoor dat het team zo fit mogelijk verschijnt aan de herstart van de competitie. Wanneer die herstart gaat zijn, is nu nog onduidelijk. We bekijken de situatie van dag tot dag. Er zijn meerdere scenario’s en je moet zorgen dat je zo goed mogelijk voorbereid bent.”

„Met hartslagmeters en GPS-zenders kunnen we bekijken hoe zij deze periode uitkomen. Natuurlijk komt het voor een groot gedeelte aan op eigen verantwoordelijkheid en zelfdiscipline, dat wordt nu meer gevraagd dan wanneer we collectief trainen”, aldus Van den Brom. „Ik heb zelf telefonisch contact met een aantal spelers, zodat ik een beetje weet hoe zij met deze omstandigheden omgaan. Daarnaast heb ik natuurlijk veel contact met de stafleden over onze plan van aanpak. De stafleden zijn vanuit huis natuurlijk ook veel met voetbal bezig. Als de trainingen weer starten, kunnen we weer kijken naar tactieken en systemen. Op dit moment is dat helaas moeilijk, omdat je daarvoor wel samen moet zijn.

„Maar natuurlijk is voetbal nu even niet het belangrijkste, dat is gezondheid. De focus ligt daar nu op in heel Nederland. Het virus moet ingedamd worden”, besluit de trainer.

Door het coronavirus is ook het nabijgelegen trainingscomplex Zoudenbalch gesloten. De jeugdopleiding ligt stil tot en met 6 april. Via challenges en videogesprekken houden de spelers contact met de trainers. Het team van Jong Utrecht traint ook niet.