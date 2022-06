Premium Het beste van De Telegraaf

Clubs naderen akkoord en Dortmund wil spits op korte termijn medisch keuren Dossier-Haller voorbeeld Ajax bij transfer Bergwijn

AMSTERDAM - Ajax heeft de knoop doorgehakt en kiest ervoor recordaankoop Sébastien Haller (27) na anderhalf seizoen trouwe dienst alweer te verkopen. De Amsterdammers naderen een akkoord met Borussia Dortmund dat inmiddels al alles in het werk stelt om Haller vanuit Ivoorkust via Frankrijk in Duitsland te krijgen. De Duitsers willen de spits op zo’n kort mogelijke termijn keuren.