’Ajax gaat de fout in met doelmannen’

Luister de voetbalpodcast Kick-off

Volgens Driessen en Verweij moet Sporting Portugal woensdag te verslaan zijn voor Ajax, en verdient Sébastien Haller een kans in de basis. „Zeker na het vergeten vinkje vorig seizoen, en zijn rendement tot nu toe”, aldus Verweij.

Dat zou kunnen betekenen dat Steven Berghuis op de bank belandt. Die speelde aardig op ’10’ tegen PEC Zwolle. „Maar”, zo stelt Driessen, „die moet zich nog veel meer laten gelden bij Ajax.”

Ook wordt er uitgebreid gesproken met Robin Jongmans, die vanuit Spanje de verrichtingen van Barcelona volgt. Maakt die ploeg een kans als het dinsdag in Camp Nou aantreedt tegen Bayern München?

En gaat Cristiano Ronaldo Manchester United kampioen van Engeland maken? Zijn debuut was in elk geval veelbelovend. Ook Mark van Bommel beleeft als coach van Wolfsburg een prachtige start in de Bundesliga.

Verder in de podcast Kick-off: alles over AZ en PSV, de horrorblessure van Liverpool-talent Harvey Elliot na een overtreding van Pascal Struijk en een prachtige Champions Leauge-wedstrijd voor scheidsrechter Serdar Gözübüyük.