Malen troeft Romário en Ronaldo af

PSV-trainer Mark van Bommel scoorde zelf ooit vier keer in een Eredivisieduel. Dat was in mei 2003 in de met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen SBV Excelsior.

„Vijf treffers is uitzonderlijk, dat gebeurt niet veel”, wist Van Bommel dan ook. Toch is Malen niet de enige PSV die vijfmaal scoorde in dezelfde wedstrijd. Coen Dillen (in 1959 tegen DWS) en Bert Theunissen (in 1964 tegen Sittardia) gingen hem voor.

Bekijk ook: Excellerende Malen denkt niet dat het mooier wordt

Romario was wel twee keer goed voor vier treffers. In het thuisduel tegen Feyenoord deed de Brazilaan dat in maart 1991 (6-0 winst) en bij FC Utrecht in november 1989 (7-1 zege).

Thuis tegen FC Utrecht in 1995 (4-0 winst) en in hetzelfde jaar tegen De Graafschap (8-0 zege) was Ronaldo goed voor drie doelpunten. Van Nistelrooy was in 1999 onder meer verantwoordelijk voor de ’legendarische 3-1 zege’ bij Ajax. De PSV-aanvaller knalde drie keer raak.

Bij onze Duitse oosterburen kan het allemaal nog fraaier. De meest spraakmakende vijfklapper staat op naam van Robert Lewandowski. De spits van Bayern München scoorde in september 2015 in de topper tegen VfL Wolfsburg als invaller vijf keer binnen negen minuten.