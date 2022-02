Pijnlijke nederlaag Atlético Madrid tegen hekkensluiter

Na het spektakelstuk van afgelopen weekend (4-3 tegen Getafe met zes goals voor rust) gebeurde er dit keer een stuk minder. De eerste treffer viel pas na rust en was - niet geheel onverdiend - voor de bezoekers. Gonzalo Melero werd in stelling gebracht en schoot de bal hard in de korte hoek.

Het is een zeer pijnlijke nederlaag voor het dolende Atlético Madrid, dat sinds eind november niet meer twee competitieduels op een rij heeft gewonnen. Levante immers stijf onderaan in La Liga en had in 23 wedstrijden pas elf punten vergaard. Ondanks de zege is de achterstand op nummer 19 Cadiz nog altijd vijf punten. Atlético zelf staat vijfde met evenveel punten meer als nummer vier Barcelona, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.