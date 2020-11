AZ moet Spaanse les snel tot zich nemen

Owen Wijndal duelleert met Portu van Real Sociedad. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - In een masterclass van ongekende orde kreeg AZ donderdagavond van Real Sociedad een frivole uitvoering ’Europees topvoetbal’ voorgeschoteld. De blauw-witte brigade uit San Sebastian bezorgde de Alkmaarders, die nauwelijks in het stuk voorkwamen, de eerste nederlaag in de groepsfase van de Europa League: 1-0.