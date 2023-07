Premium Het beste van De Telegraaf

De grappige en charmante vriendin van de Sloveense toprenner heeft zelf ook wielerdromen Urska Zigart, meer dan alleen de verloofde van Pogacar: ’Tadej was heel verlegen’

Door Hans Ruggenberg

Urska Zigart: „Ik viel en val voor hem, omdat hij altijd zichzelf is. Na alles wat hij heeft gewonnen en bereikt, is hij nu nog steeds dezelfde Tadej die hij was.”

Urska Zigart is voor velen vooral de verloofde van tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar, maar de 26-jarige blondine heeft zelf ook wielerambities. Hoewel ze nog herstellende is van een harde crash in de Giro Donne (’Ik had zelfs blauwe oren’), zal Zigart in de Alpen haar Pogi steunen. Tevens maakt ze tijd vrij voor een uitgebreid gesprek met De Telegraaf, waarin blijkt dat de charmante Sloveense zeer bedreven is in het vertellen van grappige anekdotes. „Ik gaf Tadej meer signalen dan hij begreep...”