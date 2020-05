20.000 kartonnen fans in Borussia-Park

20.000 kartonnen fans zitten zaterdagmiddag in Borussia-Park. Ⓒ BSR Agency

Het is eerder vertoond in deze coronacrisis, maar het blijft leuk. Ook Borussia Mönchengladbach heeft ervoor gekozen de lege tribunes op te vrolijken met supporters van karton. In een ’uitverkocht’ Borussia-Park zullen zaterdagmiddag 20.000 kartonnen fans het duel met Bayer Leverkusen bijwonen.