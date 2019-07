Zwemmer op vinger getikt na protest rond controversiële Chinees

Mack Horton blijft op een afstandje staan van winnaar Sun Yang. Ⓒ EPA

GWANGJU - De internationale zwemfederatie FINA heeft de Australiër Mack Horton een officiële waarschuwing gegeven. De olympisch kampioen van Rio 2016 op de 400 meter vrije slag weigerde zondag bij de WK in Gwangju om naast zijn rivaal Sun Yang op het podium te gaan staan. Horton moest op de 400 vrij genoegen nemen met het zilver achter de omstreden Chinees, die niet voor het eerst in zijn carrière verwikkeld is in een dopingzaak.