Jessica Torny nieuwe trainer Feyenoord Vrouwen

Torny werkte sinds 2015 voor de KNVB en sinds vorig jaar zomer als assistent-bondscoach. De coach zegt het jammer te vinden dat ze het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland mist. „Maar ik wilde deze uitdaging heel graag aangaan. Er zit veel potentie in de selectie van Feyenoord en de club is echt ambitieus aan de slag gegaan met vrouwenvoetbal”, aldus Torny in een reactie.

„Jessica komt uit onze eigen opleiding en beschikt als één van de weinige Nederlandse vrouwen over het hoogste trainersdiploma - de UEFA Pro Licentie”, stelt Jan Dirk van der Zee, binnen de KNVB-directie eindverantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal. „Daar zijn we natuurlijk trots op. We hebben alle begrip voor haar keuze en gunnen haar deze mooie stap.” De bond zegt nu gesprekken te voeren over de opvolging van Torny als assistent.

Feyenoord Vrouwen staat na tien duels zesde in de Eredivisie, waar het sinds vorig jaar in uitkomt.